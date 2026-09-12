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iPhone Duo के सिर्फ कवर की कीमत में मिल रहे हैं इन कंपनियों के दमदार स्मार्टफोन्स, फीचर्स देखकर रह जाएंगे हैरान

खास और चौंकाने वाली बात यह है कि फोन तो इतना महंगा है ही साथ-साथ इसके कवर ने भी भारतीय टेक बाजार में हलचल मचाकर रख दी है. यूजर्स का कहना है कि जितने का इस फोन का कवर है उतने का तो एक दूसरा और अच्छा एंड्रॉयड फोन आ सकता है. चलिए जानते हैं ऐसे कुछ स्मार्टफोन्स, जो iPhone Duo की कीमत में मिल सकते हैं.

By: Kunal Mishra | Published: September 12, 2026 6:33:22 PM IST

iPhone Duo के सिर्फ कवर की कीमत में मिल रहे हैं इन कंपनियों के दमदार स्मार्टफोन्स, फीचर्स देखकर रह जाएंगे हैरान


iPhone Duo Cover: Apple ने अपने पहले फोल्डेबल iPhone Duo को लॉन्च करके स्मार्टफोन बाजार में नई हलचल पैदा कर दी है. यह फोन जबसे लॉन्च हुआ है तब से लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है. इसके फोल्डेबल डिजाइन से लेकर प्रीमियमनेस तक लोगों को पसंद तो आ रही है लेकिन, कहीं न कहीं उन्हें इस फोन की कीमत मार्केट रेट से कहीं ज्यादा लग रही है. iPhone Duo को 2,99,000 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया है.
खास और चौंकाने वाली बात यह है कि फोन तो इतना महंगा है ही साथ-साथ इसके कवर ने भी भारतीय टेक बाजार में हलचल मचाकर रख दी है. यूजर्स का कहना है कि जितने का इस फोन का कवर है उतने का तो एक दूसरा और अच्छा एंड्रॉयड फोन आ सकता है. चलिए जानते हैं ऐसे कुछ स्मार्टफोन्स, जो iPhone Duo की कीमत में मिल सकते हैं. 

कितने का है iPhone Duo का कवर? 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक iPhone Duo के कवर को ऐप्पल ने iPhone Duo Folio नाम दिया है. इसकी कीमत 14,900 रुपए रखी गई है. दरअसल, फोन मुड़ने वाला है इसलिए इसमें बिल्ट-इन किकस्टैंड दिया गया है, जिससे फोन को अलग-अलग एंगल पर खड़ा किया जा सकता है. Apple के मुताबिक iPhone Duo Folio की बिक्री 16 अक्टूबर से शुरू होगी. यूजर्स का कहना है कि इस कीमत में वे कोई दूसरा स्मार्टफोन ले सकते हैं. यह कीमत तो हद से ज्यादा है. ऐप्पल के मुड़ने वाले फोन के कवर को लेकर भी सोशल मीडिया पर कई मीम्स बन रहे हैं. 

iPhone Duo के कवर की कीमत में कौन से फोन मिल जाएंगे? 

iPhone Duo के कवर की कीमत में आपको Boltt Evo मिल सकता है. इस स्मार्टफोन की कीमत महज 10,999 रुपये है. इसमें आपको 6.79 इंच की स्क्रीन मिलने के साथ ही 50 + 2 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है साथ ही साथ 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाएगा. iPhone Duo के कवर से भी कम की कीमत में Vivo T5e मिल जाएगा. यह फोन 6.74 की डिस्प्ले के साथ 64 जीबी तक की स्टोरेज के साथ मिलता है. Moto G37 Power आपको 14,999 रुपये में मिल जाएगा. इसकी डिस्प्ले 6.67 इंच की होने के साथ ही 7000mAh की बैटरी भी मिल जाती है.

Tags: iPhone Duo Cover
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