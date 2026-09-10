iPhone Duo Price in India: Apple का सबसे बड़ा सरप्राइज! पहला Foldable iPhone हुआ पेश, कीमत और फीचर्स ने चौंकाया

First Foldable iPhone Price And Features: Apple की नई सीरीज आते ही लोगों में एक अलग ही बेचैनी जाग उठती है. हर कोई सोचता है कि इस सीरीज में आखिर क्या खासियत है. तो बता दें कि अब Apple ने बुधवार को ‘Surprise and Shine’ इवेंट के दौरान ग्लोबली अपना पहला फोल्डेबल फ़ोन लॉन्च किया. iPhone Duo नाम का यह फोल्डेबल फ़ोन जल्द ही दो अलग-अलग कलर ऑप्शन में सेल के लिए उपलब्ध होगा. iPhone Duo, Apple के लेटेस्ट मोबाइल प्लेटफ़ॉर्म, A20 Pro चिपसेट से पावर्ड है, जो 2nm प्रोसेस पर बना है. यह चिपसेट नए iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को भी पावर देता है. Apple के पहले फोल्डेबल में डुअल रियर कैमरा यूनिट है, जिसमें 48-मेगापिक्सल का मेन शूटर है. फ़ोन में अंदर की फोल्डेबल स्क्रीन और कवर डिस्प्ले पर भी कैमरे हैं. पासपोर्ट जैसा यह फोल्डेबल फ़ोन MagSafe वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट के साथ भी आता है.

भारत में iPhone Duo की कीमत, अवेलेबिलिटी डिटेल्स

iPhone Duo की कीमत 256GB स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट के लिए $1,999 (लगभग Rs. 1,90,000) से शुरू होती है. फोल्डेबल 2TB तक के स्टोरेज ऑप्शन में मिलेगा. नया स्मार्टफोन 16 अक्टूबर से प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध होगा, और 23 अक्टूबर से बिक्री के लिए उपलब्ध होगा. भारत में, iPhone Duo की कीमत बेस 256GB ऑप्शन के लिए Rs. 2,99,900 से शुरू होती है. वहीं, 512GB, 1TB, और 2TB कॉन्फ़िगरेशन की कीमत क्रमशः Rs. 3,24,900, Rs. 3,74,900, और Rs. 4,49,900 है. iPhone Duo स्टार व्हाइट और नाइट स्काई कलर ऑप्शन में उपलब्ध है.

iPhone Duo स्पेसिफिकेशन्स, फीचर्स

iPhone Duo ग्लोबली सिर्फ़ eSIM सपोर्ट के साथ आता है. कंपनी का कहना है कि फ़ोन की बैटरी के लिए ज़्यादा जगह बनाने के लिए फिजिकल SIM सपोर्ट हटा दिया गया था. इसमें अंदर की तरफ 7.6-इंच का सुपर रेटिना XDR फोल्डेबल डिस्प्ले है, जो iPhone 18 Pro की 6.3-इंच स्क्रीन से 80 प्रतिशत बड़ा है. इसमें बीच में कम से कम दिखने वाली क्रीज़ और कम रिफ्लेक्शन के लिए कस्टम नैनो टेक्सचर फ़िनिश है. इसके अलावा, अंदर की स्क्रीन एक कस्टम पॉलीमर से बनी है जिसके ऊपर हाई-स्ट्रेंथ ग्लास है.

iPhone Duo में 5.4-इंच का सुपर रेटीना XDR कवर डिस्प्ले है. फ़ोन को बाहरी स्क्रीन और पिछले पैनल पर सिरेमिक शील्ड प्रोटेक्शन मिलता है. यह iOS 27 के साथ आएगा, जिसे iPhone Duo के लिए कस्टमाइज़ किया गया है. फोल्डेबल पर iOS 27 बेहतर मल्टीटास्किंग के लिए स्प्लिट व्यू देता है, ऐप्स को पेयर करने और स्वाइप करके उनके बीच आसानी से स्विच करने की सुविधा देता है, थोड़ा फोल्ड करके इस्तेमाल करने की सुविधा देता है, और फ़ोन चार्ज न होने पर भी स्टैंडबाय में जाने की सुविधा देता है.

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iPhone Duo नए A20 Pro चिपसेट से चलता है, जो 2nm प्रोसेस पर बना है और इसमें छह-कोर CPU है जिसमें दो नए “सुपर कोर” हैं जो 20 प्रतिशत तेज़ परफॉर्मेंस देते हैं, साथ ही चार नए एफिशिएंसी कोर भी हैं. SoC में सात-कोर GPU भी है, जो 40 प्रतिशत तेज़ ग्राफिक्स परफॉर्मेंस और बढ़ी हुई बैंडविड्थ देता है. इसमें 2x तेज़ FP8 परफॉर्मेंस के साथ नए न्यूरल एक्सेलरेटर भी मिलते हैं.