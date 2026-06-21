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iPhone Air 2 को लेकर बड़ा खुलासा! इस बार मिलेगा डुअल कैमरा और दमदार बैटरी, जानें लॉन्च डेट?

iPhone Air 2 Launch: iPhone Air 2 को लेकर नई लीक में डुअल कैमरा, बेहतर बैटरी और A20 चिपसेट की जानकारी सामने आई है. डिजाइन पहले जैसा रह सकता है. फोन के 2027 में iPhone 18 के साथ लॉन्च होने की चर्चा है.

By: Sanskriti Jaipuria | Published: June 21, 2026 3:47:17 PM IST

iPhone Air 2 को लेकर बड़ा खुलासा! इस बार मिलेगा डुअल कैमरा और दमदार बैटरी, जानें लॉन्च डेट?


iPhone Air 2 Launch: Apple का हाल ही में iPhone Air आया था और अब दूसरे फोन को लेकर चर्चा तेज हो गई है. कंपनी का पहला iPhone Air बाजार में आए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, फिर भी दूसरी पीढ़ी के मॉडल को लेकर कई अहम जानकारियां सामने आने लगी हैं. माना जा रहा है कि Apple इस बार उन कमियों को दूर करने पर फोकस करेगा, जिनकी शिकायत मौजूदा iPhone Air यूजर्स ने सबसे ज्यादा की थी. इनमें कैमरा और बैटरी लाइफ सबसे ऊपर हैं.

 iPhone Air 2 में मिल सकता है बेहतर कैमरा एक्सपीरिएंस

मौजूदा iPhone Air में केवल एक रियर कैमरा दिया गया है. हालांकि इसका सिंपल और प्रीमियम डिजाइन कई लोगों को पसंद आया, लेकिन कैमरा विकल्पों की कमी यूजर्स को खलती रही. लीक रिपोर्ट्स के अनुसार, iPhone Air 2 में अल्ट्रावाइड कैमरा जोड़ा जा सकता है. अगर ऐसा होता है तो फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा, जिससे यूजर्स लैंडस्केप, ग्रुप फोटो और वाइड एंगल शॉट्स आसानी से ले सकेंगे. खास बात ये है कि इसके लिए उन्हें महंगे Pro मॉडल की ओर नहीं जाना पड़ेगा. बताया जा रहा है कि Apple डुअल कैमरा वाले कुछ प्रोटोटाइप की टेस्टिंग भी कर चुका है.

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 कैसी है बैटरी लाइफ ?

पहले iPhone Air की सबसे बड़ी चिंताओं में से एक उसकी बैटरी परफॉर्मेंस रही थी. अल्ट्रा-स्लिम डिजाइन की वजह से बड़े बैटरी पैक के लिए सीमित जगह मिलती है, जिससे बैटरी क्षमता प्रभावित हो सकती है. नई रिपोर्ट्स के मुताबिक, Apple या तो बड़ी बैटरी दे सकता है या फिर पावर एफिशिएंसी को बेहतर बनाने पर काम कर रहा है. इसके लिए फोन में नया A20 चिपसेट मिलने की संभावना जताई जा रही है. माना जा रहा है कि ये चिप नए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पर आधारित होगी, जिससे बैटरी बैकअप और पावर मैनेजमेंट पहले से बेहतर हो सकता है.

 डिजाइन रहेगा लगभग पहले जैसा

जो यूजर्स iPhone Air के पतले और हल्के डिजाइन को पसंद करते हैं, उनके लिए अच्छी खबर है. रिपोर्ट्स बताती हैं कि Apple डिजाइन में कोई बड़ा बदलाव करने के मूड में नहीं है. कंपनी का फोकस मौजूदा डिजाइन को बरकरार रखते हुए उसकी कमियों को दूर करने पर रहेगा. यही वजह है कि नए मॉडल में डिजाइन की बजाय फीचर्स और परफॉर्मेंस पर ज्यादा ध्यान दिया जा सकता है.

iPhone Air सीरीज उन लोगों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है, जो हल्का, स्टाइलिश और प्रीमियम iPhone चाहते हैं, लेकिन Pro मॉडल जितना खर्च नहीं करना चाहते. यही कारण है कि ये सीरीज Apple के पोर्टफोलियो में एक अलग पहचान बना रही है.

 कब हो सकता है लॉन्च?

लीक रिपोर्ट्स के अनुसार, iPhone Air 2 इस बार Apple के पारंपरिक सितंबर लॉन्च इवेंट का हिस्सा नहीं होगा. कहा जा रहा है कि कंपनी अपने iPhone लॉन्च प्लान को दो हिस्सों में बांट सकती है. पहले चरण में iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max और Apple का पहला फोल्डेबल iPhone 2026 के आखिर तक लॉन्च किए जा सकते हैं. वहीं स्टैंडर्ड iPhone 18 और iPhone Air 2 को करीब छह महीने बाद, यानी 2027 की शुरुआत या स्प्रिंग सीजन में पेश किया जा सकता है.

ध्यान देने वाली बात ये है कि Apple ने अभी तक इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. ऐसे में कैमरा, बैटरी, डिजाइन और लॉन्च टाइमलाइन से जुड़ी सभी जानकारियों को फिलहाल लीक रिपोर्ट्स और अटकलों के तौर पर ही देखा जाना चाहिए.

Tags: iPhone Air 2iPhone Air 2 launchtech news
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