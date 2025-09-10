ये है दुनिया का सबसे पतला iPhone… 5 फीचर्स जान लेंगे तो खरीदने का करने लगेगा मन

Apple ने अपने लेटेस्ट इवेंट में एक बिल्कुल नया मॉडल लॉन्च किया है – iPhone Air. यह फोन टाइटेनियम बॉडी के साथ आता है और कंपनी का दावा है कि यह Pro-level परफॉर्मेंस देने के साथ-साथ बेहद हल्का भी है. चलिए जानते हैं इसकी 5 बड़ी खासियतें.

1. कीमत और उपलब्धता

iPhone Air की शुरुआती कीमत ₹1,19,900 (256GB मॉडल) रखी गई है. इसके अलावा 512GB और 1TB स्टोरेज वेरिएंट भी उपलब्ध होंगे. इस फोन की प्री-बुकिंग 12 सितंबर से शुरू होगी और यह 19 सितंबर से भारत में उपलब्ध होगा.

2. स्लिम डिजाइन और टाइटेनियम बिल्ड

Apple ने इस बार iPhone Air को खास बनाने के लिए Titanium build दिया है, जिससे यह फोन हल्का और टिकाऊ बन गया है. इसके साथ ही इसमें नया Ceramic Shield 2 भी दिया गया है, जो डिस्प्ले को और ज्यादा प्रोटेक्शन प्रदान करता है.

3. दमदार परफॉर्मेंस – A19 Pro Chip

इस फोन में A19 Pro chip दी गई है, जो MacBook Pro जैसे लेवल की परफॉर्मेंस देने का दावा करती है. इसके साथ नया N1 chip तेज वायरलेस कनेक्टिविटी के लिए और C1X modem ज्यादा एफिशिएंसी के लिए दिया गया है.

4. कैमरा और वीडियो अपग्रेड

iPhone Air में 48MP Fusion कैमरा सिस्टम है, जो मल्टीपल फोकल लेंथ को सपोर्ट करता है. इसमें Dual-capture video फीचर दिया गया है, जिससे यूजर एक साथ फ्रंट और बैक कैमरा से शूट कर सकता है. वहीं फ्रंट कैमरा में Center Stage फीचर दिया गया है, जो वीडियो कॉलिंग अनुभव को और बेहतर बनाता है.

5. बैटरी और एक्सेसरीज

Apple का दावा है कि iPhone Air पूरे दिन का बैकअप देगा. अगर आप नया Low-profile MagSafe battery pack इस्तेमाल करते हैं तो वीडियो प्लेबैक 40 घंटे तक का हो सकता है. इसके साथ कई नए एक्सेसरीज भी आएंगे, जैसे Translucent case, bumper covers और crossbody strap.