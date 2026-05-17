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iPhone 18 Pro vs Google Pixel 10 Pro: किसमें मिलेगा ज्यादा दमदार कैमरा? फीचर्स के मामले में कौन आगे

गूगल भी ऐप्पल से किसी मामले में कम नहीं है यही कारण है कि कम समय में ही पिक्सल एक लग्जरी स्मार्टफोन बन चुका है. अगर आप दोनों में से कोई एक फोन लेना चाह रहे हैं तो यहां हम आपको दोनों के बीच के अंतर के बारे में समझाएंगे.

By: Kunal Mishra | Published: May 17, 2026 6:24:47 PM IST

iPhone 18 Pro vs Google Pixel 10 Pro: किसमें मिलेगा ज्यादा दमदार कैमरा? फीचर्स के मामले में कौन आगे


Best Luxury Smartphones: प्रीमियम और लग्जरी फोन्स के मामले में Iphone को सबसे आगे माना जाता है. Iphone केवल एक ब्रांड ही नहीं, बल्कि स्टेटस सिंबल के तौर पर भी देखा जाता है. फिलहाल iPhone 18 Pro सीरीज चर्चा में है क्योंकि यह आईफोन की लेटेस्ट सीरीज है. इस Iphone का मुकाबला गूगल के लेटेस्ट मॉडल पिक्सल 10 प्रो के साथ किया जा रहा है. दोनों ही फोन काफी लग्जरी और ब्रांडेड हैं, इसीलिए दोनों में फीचर्स और खासकर कैमरा के मामले में तो कड़ी टक्कर होती है.

गूगल भी ऐप्पल से किसी मामले में कम नहीं है यही कारण है कि कम समय में ही पिक्सल एक लग्जरी स्मार्टफोन बन चुका है. अगर आप दोनों में से कोई एक फोन लेना चाह रहे हैं तो यहां हम आपको दोनों के बीच के अंतर के बारे में समझाएंगे. 

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फीचर्स में कौन किससे आगे?

दोनों ही फोन्स फीचर्स में काफी दमदार माने जाते हैं. iPhone 18 Pro में 6.3 इंच का OLED डिस्प्ले देखने को मिल सकता है, जबकि Pro Max मॉडल में बड़ा 6.9 इंच का पैनल देखने के लिए मिल सकता है. इस आईफोन में आपको 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ ही साथ 3000 निट्स का भी ऑप्शन मिलता है. वहीं, दूसरी ओर पिक्सल 10 प्रो में 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा मिलता है, जिसमें 48MP 5x टेलिफोटो लेंस मिलता है साथ ही साथ 100 गुणा जूम करने की पावर भी मिलती है. फीचर्स के लिए आप दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं. 

कैमरा में कौन ज्यादा आगे?

iPhone 18 Pro में आपको ट्रिपल 48 मेगापिक्सल सेटअप दिया गया है. वहीं, दूसरी तरफ इस फोन में आपको 24 मेगापिक्सल का सेल्फी यानि फ्रंट कैमरा देखने को मिल सकता है. इस फोन में आपको 200MP पेरिस्कोप कैमरा भी देखने के लिए मिल जाता है. वहीं, दूसरी तरफ पिक्सल 10 प्रो कैमरा के मामले में काफी दमदार माना जाता है. इस फोन में 48 मेगापिक्सल का मैकरो फोकस और 48 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलिफोटो लेंस भी मिल जाता है. वहीं, इसमें 42 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है.

Tags: Best Smartphones
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