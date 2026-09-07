Apple New iPhone Launch: इस दिन लॉन्च हो रहा है iPhone 18 Pro, कब कर सकेंगे प्री-ऑर्डर, कहां मिलेगा, जानें पूरी डिटेल

iPhone 18 Launch Date | iPhone 18 Pro Max Launch: ऐप्पल हर साल की तरह ही सितंबर में फिर से अपने आईफोन की सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है. इस बार यूजर्स iPhone 18 Pro के लॉन्च होने का इंतजार कर रहे हैं. माना जा रहा है कि यह आईफोन हर साल की तरह ही काफी और दमदार रहने वाला है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी द्वारा iPhone 18 Pro के लॉन्च की डेट का आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया गया है.

Apple 9 सितंबर 2026 यानि बुधवार को अपने “Surprise and Shine” इवेंट में iPhone 18 लाइनअप को पेश करने वाला है. इस इवेंट में कंपनी द्वारा iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max से पर्दा हटाया जा सकता है. कार्यक्रम अमेरिका के कैलिफोर्निया में सुबह 10 बजे पीटी पर शुरू होगा.

कब कर सकेंगे iPhone 18 Pro को प्री-ऑर्डर

माना जा रहा है कि iPhone 18 Pro के लॉन्च होने से पहले ही इसे काफी जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. इसके लॉन्च होते ही इस फोन को लेने की यूजर्स में होड़ लग जाएगी. यूजर्स लॉन्च के साथ ही इसके प्री-ऑर्डर की डेट का भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. माना जा रहा है कि इस बार Apple iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max के प्री-ऑर्डर 12 सितंबर को आधी रात पैसिफिक टाइम से शुरू हो सकते हैं. आमतौर पर ऐप्पल लॉन्च इवेंट के बाद शुक्रवार को प्री-ऑर्डर शुरू कर देती है. हालांकि, यह तारीख आगे-पीछे भी हो सकती है क्योंकि, ऐप्पल ने आधिकारिक तौर पर इस बात का अभी तक खुलासा नहीं किया है.

यूजर्स कहां से ले पाएंगे iPhone 18 Pro