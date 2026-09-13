iPhone 18 Pro Max vs iPhone 17 Pro Max: 30000 रुपये महंगा, किसे लेना रहेगा आपके लिए किफायती सौदा, जानें दोनों में अंतर

iPhone 18 Pro Max vs iPhone 17 Pro Max: ऐप्पल ने अपनी नई iPhone 18 Pro सीरीज को आधिकारिक रूप से टेक बाजार में उतार दिया है. ऐप्पल के पोर्टफोलियो में अब एक और प्रीमियम फोन जुड़ गया है. इस फोन के लॉन्च होने के साथ ही आईफोन की पिछली सीरीज की कीमत घटने के बजाय बढ़ गई है. नया iPhone 18 Pro Max कई नई तकनीकों और अपग्रेड के साथ आया है, लेकिन इसकी कीमत भी पिछले मॉडल के मुकाबले काफी ज्यादा है.

भारत में iPhone 18 Pro Max की शुरुआती कीमत 256GB मॉडल के लिए 1,79,900 रखी गई है. दूसरी ओर iPhone 17 Pro Max की शुरुआती लॉन्च कीमत 1,49,900 है. देखा जाए तो दोनों ही फोन्स में लगभग 30 हजार रुपये का अंतर देखने के लिए मिल रहा है. लेकिन, आपके लिए कौन सा फोन ज्यादा सही रहेगा चलिए जानते हैं.

iPhone 18 Pro Max vs iPhone 17 Pro Max क्या है अंतर?

iPhone 18 Pro Max के कैमरे की बात करें तो इसमें ट्रिपल 48 मेगापिक्सल कैमरा सेटअप दिया गया है. इसका मेन 48 मेगापिक्सल फ्यूजन कैमरा अब वेरिएबल अपर्चर सपोर्ट करता है. सेल्फी के लिए 18 मेगापिक्सल का ऑटोफोकस फ्रंट कैमरा दिया गया है. वहीं, iPhone 17 Pro Max में भी 48 मेगापिक्सल के 3 कैमरे मिलते हैं, लेकिन मेन कैमरे में वेरिएबल अपर्चर फीचर नहीं मिलता है. वहीं, दूसरी तरफ iPhone 18 Pro Max में 6.9 इंच का डिस्प्ले मिलता है साथ ही साथ फोन में प्रोमोशन सपोर्ट के साथ 120 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट दिया गया है. वहीं, iPhone 17 Pro Max 6.9 इंच का डिस्प्ले और 120 हर्ट्ज प्रोमोशन सपोर्ट मिलता है.

30 हजार के अंतर में कौन सा फोन लेना सही?