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iPhone 18 Pro Max: एप्पल लाने वाला है अब तक सबसे दमदार कैमरा, लॉन्च से पहले बड़ा खुलासा; कीमत में 50% की बढ़ोतरी?

iPhone 18 Pro Max: आईफोन 14 प्रो, आईफोन 15 प्रो, आईफोन 16 प्रो और मौजूदा आईफोन 17 प्रो लाइनअप में मिलने वाले फिक्स्ड f/1.78 अपर्चर के उलट, आने वाला वेरिएबल अपर्चर सिस्टम लेंस ओपनिंग के साइज को फिजिकली एडजस्ट कर सकता है.

By: Divyanshi Singh | Published: July 9, 2026 8:03:36 PM IST

एप्पल लाने वाला है अब तक का सबसे दमदार कैमरा
एप्पल लाने वाला है अब तक का सबसे दमदार कैमरा


iPhone 18 Pro Max: कुछ ही दिनों में एप्पल आईफोन 18 प्रो मैक्स लांच करेगा. बताया जा रहा है कि एप्पल  हाल के सालों में सबसे बड़े कैमरा हार्डवेयर अपग्रेड में से एक को लेकर आ सकता है. . सप्लाई चेन एनालिस्ट मिंग-ची कुओ के अनुसार, फ्लैगशिप स्मार्टफोन में एक नया वेरिएबल अपर्चर कैमरा सिस्टम होगा, और अपग्रेडेड कैमरा मॉड्यूल की कीमत एप्पल को मौजूदा आईफोन 17 प्रो (iPhone 17 Pro)सीरीज़ में इस्तेमाल होने वाले मॉड्यूल से लगभग 50% ज़्यादा पड़ सकती है.

रिपोर्ट बताती है कि ज़्यादा कंपोनेंट की कीमत एप्पल के फिक्स्ड-अपर्चर कैमरे से वेरिएबल अपर्चर डिजाइन में जाने से जुड़ी है. इस साल के आखिर में जब लाइनअप लॉन्च होगा, तो आईफोन 18 प्रो में भी यही कैमरा टेक्नोलॉजी मिलने की उम्मीद है.

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कैमरे में क्या बदल रहा है?

आईफोन 14 प्रो, आईफोन 15 प्रो, आईफोन 16 प्रो और मौजूदा आईफोन 17 प्रो लाइनअप में मिलने वाले फिक्स्ड f/1.78 अपर्चर के उलट, आने वाला वेरिएबल अपर्चर सिस्टम लेंस ओपनिंग के साइज को फिजिकली एडजस्ट कर सकता है.

कम रौशनी में बेहतर आएगी तस्वीर

एक बड़ा अपर्चर सेंसर तक ज़्यादा लाइट पहुंचने देता है, जिससे कम रोशनी में फोटोग्राफी को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है. एक पतला अपर्चर आने वाली लाइट की मात्रा को कम करता है, जबकि डेप्थ ऑफ़ फ़ील्ड को बढ़ाता है, जिससे सीन का ज़्यादा हिस्सा फोकस में दिखता है. इससे यूज़र्स को शूटिंग कंडीशन के आधार पर एक्सपोज़र और बैकग्राउंड ब्लर पर ज्यादा कंट्रोल मिलता है.

एप्पल के प्रो आईफोन के लिए वेरिएबल अपर्चर की बात कई सालों से चल रही है. कुओ ने पहली बार 2024 में इस फ़ीचर के बारे में बताया था, और तब से कई सप्लाई चेन रिपोर्ट्स ने इशारा दिया है कि यह टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन में आ गई है.

कैमरा मॉड्यूल ज़्यादा महंगा क्यों है?

कुओ के अनुसार, नए वेरिएबल अपर्चर कैमरा यूनिट की औसत सेलिंग प्राइस iPhone 17 Pro के प्राइमरी कैमरे में इस्तेमाल होने वाले Apple के मौजूदा सात-एलिमेंट प्लास्टिक लेंस मॉड्यूल से लगभग 50% ज़्यादा है.

रिपोर्ट में कंपोनेंट की सही कीमत नहीं बताई गई है, लेकिन इस बढ़ोतरी का कारण वेरिएबल अपर्चर टेक्नोलॉजी के लिए ज़रूरी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल डिज़ाइन और मूविंग मैकेनिकल पार्ट्स को बताया गया है.

कुओ ने यह भी कहा कि सनी ऑप्टिकल से नए लेंस के लिए एप्पल के 40% से 50% ऑर्डर सप्लाई करने की उम्मीद है. हाल ही में पेश किए गए MacBook Neo के लिए कैमरा मॉड्यूल बनाने के बाद, कंपनी Apple के लिए एक नया कॉम्पैक्ट कैमरा मॉड्यूल सप्लायर भी बन गई है.

आगे देखते हुए, कुओ का मानना ​​है कि सनी ऑप्टिकल 2028 iPhone लाइनअप के लिए Apple के रीडिज़ाइन किए गए अल्ट्रा-वाइड कैमरा मॉड्यूल का सप्लायर भी बन सकता है. एनालिस्ट का यह भी दावा है कि कंपनी ने दो आने वाले OpenAI हार्डवेयर डिवाइस के लिए कंपोनेंट ऑर्डर हासिल कर लिए हैं, जिसमें एक स्मार्टफोन और एक पॉकेट-साइज़ मोबाइल डिवाइस शामिल है.

उम्मीद है कि Apple इस साल के आखिर में अपने पहले फोल्डेबल iPhone के साथ iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max भी लॉन्च करेगा.

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Tags: iphone 18 pro max
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