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iPhone 18 Pro Max: आईफोन 18 प्रो मैक्स की स्क्रीन टूटी तो कितना आएगा रिपेयर बिल? समझें बैटरी और कैमरा की पूरी कैलकुलेशन

ऐसे में फोन खरीदने के साथ-साथ उसके संभावित रिपेयर खर्च को समझना भी जरूरी है. इसलिए आपको इस कीमती फोन को संभालकर रखना चाहिए ताकि आप रिपेयरिंग के खर्चे से बच जाएं. चलिए जानते हैं इसके खराब होने पर कितना खर्च आता है.

By: Kunal Mishra | Published: September 28, 2026 12:37:25 PM IST

iPhone 18 Pro Max: आईफोन 18 प्रो मैक्स की स्क्रीन टूटी तो कितना आएगा रिपेयर बिल? समझें बैटरी और कैमरा की पूरी कैलकुलेशन


iPhone 18 Pro Max: आईफोन खरीदते समय ज्यादातर लोग फोन की कीमत, कैमरा, बैटरी के साथ ही साथ बेहतरीन फीचर्स देखते हैं. अगर इतना महंगा आईफोन गिरकर टूट जाए तो उसकी मरम्मत में कितना खर्च आएगा? खासकर ऐप्पल के नए iPhone 18 Pro Max जैसे प्रीमियम मॉडल में स्क्रीन, कैमरा या बैटरी से जुड़ी खराबी का खर्च सामान्य स्मार्टफोन की तुलना में काफी अलग हो सकता है. भारत में iPhone 18 Pro Max की शुरुआती कीमत 256GB मॉडल के लिए 1,79,900 है, जबकि ज्यादा स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत इससे काफी ऊपर जाती है.
ऐसे में फोन खरीदने के साथ-साथ उसके संभावित रिपेयर खर्च को समझना भी जरूरी है. इसलिए आपको इस कीमती फोन को संभालकर रखना चाहिए ताकि आप रिपेयरिंग के खर्चे से बच जाएं. चलिए जानते हैं इसके खराब होने पर कितना खर्च आता है. 

कितना आएगा स्क्रीन रिपेयरिंग का खर्च? 

अगर आप इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं तो ऐसे में आपको बता दें कि iPhone 18 Pro Max की स्क्रीन टूटने पर रिपेयरिंग का तगड़ा खर्च आ सकता है. अगर फोन की स्क्रीन टूट जाती है या फिर क्रैक हो जाती है तो ऐसे में उसे रिप्लेस कराने का बिल लगभग 43000 से 45000 रुपये तक का खर्च आ सकता है. अगर आप इतने रुपये लगाते हैं तो ऐसे में आपको एक अच्छा और प्रीमियम क्वालिटी का एंड्रॉएड फोन मिल जाएगा. हालांकि, हो सकता है कि लोकल दुकानों या छोटे वेंडर्स से लगवाने पर आपका खर्च कम भी हो सकता है. 

बैटरी बदलवाना भी पड़ सकता है काफी महंगा 

केवल स्क्रीन रिपेयरिंग का ही खर्च बड़ा नहीं आएगा बल्कि, अगर आप iPhone 18 Pro Max की बैटरी को भी बदलवाते हैं तो ऐसे में इसके लिए भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है. अगर आप इस फोन की बैटरी को बदलवाते हैं तो ऐसे में 11000 से 14000 रुपये तक का खर्च आ सकता है. देखा जाए तो इतने पैसों में आपको एक अच्छा स्मार्टफोन भी मिल सकता है. यह चार्ज देश, टैक्स और डिवाइस की स्थिति के हिसाब से थोड़ा बदल भी सकता है.

Tags: iphone 18 pro max
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