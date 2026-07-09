iPhone 18 Pro Max को लेकर बड़ा खुलासा! मिलेगी तगड़ी बैटरी, लेकिन फैंस को उठानी होगी बड़ी मुसीबत!

इस हफ्ते की शुरुआत में सामने आए चीनी रेगुलेटरी फाइलिंग्स से एक बड़ा खुलासा हुआ है. इसके मुताबिक, Apple के अपकमिंग iPhone 18 Pro Max में इस बार पहले के मुकाबले काफी बड़ी बैटरी मिलने वाली है, जिससे यूजर्स को दमदार बैटरी बैकअप मिलेगा. हालांकि, ज्यादा बैटरी लाइफ की यह खुशी फोन के वजन और मोटाई को थोड़ा बढ़ा सकती है.

इस लीक की पूरी डिटेल चीन के जाने-माने और भरोसेमंद लीकर ‘Ice Universe’ ने चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Weibo पर शेयर की है. Ice Universe ने अपनी पोस्ट में लिखा, ‘iPhone 18 Pro Max में मिलने वाली 5500mAh की बड़ी बैटरी के लिए यूजर्स को थोड़ा समझौता करना होगा. इस बैटरी की वजह से फोन का वजन 240 ग्राम और मोटाई 9mm हो जाएगी.’

पुराने मॉडल से कितनी बदलेगी तस्वीर?

अगर तुलना करें, तो Apple का मौजूदा iPhone 17 Pro Max करीब 8.75mm मोटा है और इसका वजन 233 ग्राम है. ऐसे में अगर ‘Ice Universe’ के ये आंकड़े सही साबित होते हैं, तो नया iPhone 18 Pro Max अपने पुराने मॉडल से 0.25mm ज्यादा मोटा और 7 ग्राम ज्यादा भारी होगा. देखने में भले ही यह फर्क बहुत मामूली लगे, लेकिन पहले से ही बड़े और हैवी फोन को हाथ में पकड़ने पर यह बदलाव साफ महसूस होगा.

वजन बढ़ने की एक और वजह

टेक वेबसाइट MacRumors की एक रिपोर्ट के मुताबिक, वजन बढ़ने के पीछे सिर्फ बैटरी अकेला कारण नहीं है. Apple अपने इस अपकमिंग फ्लैगशिप फोन में एक नए तरह का वेपर चैंबर इस्तेमाल करने जा रहा है, जिसमें स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल किया जाएगा. यह नया कूलिंग सिस्टम भी फोन के वजन को बढ़ा सकता है.

क्या टूट जाएगा सबसे भारी iPhone का रिकॉर्ड?

दिलचस्प बात यह है कि Apple ने पिछले कुछ सालों में अपने बड़े स्क्रीन वाले फोन्स का वजन कम करने पर काफी काम किया है. अब तक का सबसे भारी आईफोन होने का रिकॉर्ड iPhone 14 Pro Max के नाम है, जिसका वजन ठीक 240 ग्राम था. अगर नए लीक्स सच होते हैं, तो iPhone 18 Pro Max वजन के मामले में इसकी बराबरी कर लेगा.

iPhone 18 Pro और ‘Ultra’ को लेकर क्या है चर्चा?

फिलहाल iPhone 18 Pro के सटीक साइज और वजन को लेकर कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है. माना जा रहा है कि इसकी बैटरी में बहुत मामूली बदलाव होगा, इसलिए इसकी मोटाई और वजन में कोई बड़ा अंतर देखने को नहीं मिलेगा.

वहीं दूसरी ओर, टेक मार्केट में यह भी चर्चा गर्म है कि Apple इस साल सितंबर में प्रो मॉडल्स के साथ एक बिल्कुल नया iPhone Ultra भी पेश कर सकता है. अपने संभावित फोल्डेबल डिजाइन के कारण, यह डिवाइस यकीनन इस सीरीज का सबसे भारी आईफोन होने वाला है.