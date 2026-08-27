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iPhone 18 Pro की लॉन्च डेट का एलान, कंफर्म हुई तारीख, इस बार इवेंट में मिलेगा बड़ा सरप्राइज

पिछले कई महीनों से iPhone 18 Pro के लॉन्च होने की बातें चल रही हैं. ऐप्पल का यह खास इवेंट 9 सितंबर 2026 बुधवार को आयोजित होगा. कार्यक्रम अमेरिका के कैलिफोर्निया में सुबह 10 बजे पीटी पर शुरू होगा. भारत में आप इस खास लॉन्च इवेंट को रात करीब 10:30 बजे से देख पाएंगे.

By: Kunal Mishra | Published: August 27, 2026 12:31:44 PM IST

iPhone 18 Pro की लॉन्च डेट का एलान, कंफर्म हुई तारीख, इस बार इवेंट में मिलेगा बड़ा सरप्राइज


iPhone 18 Pro: हर साल यूजर्स ऐप्पल के नए आईफोन का इंतजार करते हैं. इस बार भी लोग iPhone 18 Pro के लॉन्च होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. हालांकि, यूजर्स का यह इंतजार अब खत्म होने जा रहा है. ऐप्पल iPhone 18 Pro सीरीज को पेश करने की तारीख की आधिकारिक एलान कर दिया है. इस बार का लॉन्च इवेंट सिर्फ नए iPhone मॉडल्स तक सीमित नहीं रहने वाला है बल्कि, माना जा रहा है कि इवेंट में फोल्डेबल आईफोन की भी झलक दिख सकती है.
पिछले कई महीनों से iPhone 18 Pro के लॉन्च होने की बातें चल रही हैं. ऐप्पल का यह खास इवेंट 9 सितंबर 2026 बुधवार को आयोजित होगा. कार्यक्रम अमेरिका के कैलिफोर्निया में सुबह 10 बजे पीटी पर शुरू होगा. भारत में आप इस खास लॉन्च इवेंट को रात करीब 10:30 बजे से देख पाएंगे. 

Surprise and Shine इवेंट में मिलेगा सरप्राइज 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी का ‘Surprise and Shine’ नाम वाला ये मेगा इवेंट 9 सितंबर 2026 को आयोजित होगा. इस बार फिर से पूरी तरह इन-पर्सन इवेंट की ओर लौट सकता है, जहां से लाइव इन नए प्रोडक्ट्स को अनाउंस कर सकते हैं. इवेंट Apple Park स्थित Steve Jobs Theatre, Cupertino में होगा.
हालांकि, कंपनी ने अभी तक यह फाइनल नहीं किया है कि इवेंट में कौन-कौन से प्रोडक्ट लॉन्च किए जाएंगे. हालांकि, रिपोर्ट्स के मुताबिक Apple इस दौरान अपनी नए iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को पेश कर सकता है.

iPhone 18 Pro सीरीज हो सकती है लॉन्च 

इवेंट में सबसे ज्यादा चर्चा iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max की रहने वाली है. यूजर्स की नजरें इस सीरीज पर रहने वाली है. हालांकि, माना जा रहा है कि Apple इस बार अपने सामान्य iPhone मॉडल को प्रो सीरीज से अलग समय पर लॉन्च कर सकता है. नए Pro मॉडल्स के डिजाइन और रंगों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है. इसके अलावा इस बार फोल्डेबल आईफोन की भी एंट्री हो सकती है. Apple के पूर्व सीईओ Tim Cook ने इसे लेकर X पर एक पोस्ट शेयर की है. यूजर्स मान चुके हैं कि iPhone 18 Pro को अब जल्दी ही लॉन्च कर दिया जाएगा. 

Tags: iPhone 18 Pro
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