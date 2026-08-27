iPhone 18 Pro की लॉन्च डेट का एलान, कंफर्म हुई तारीख, इस बार इवेंट में मिलेगा बड़ा सरप्राइज

iPhone 18 Pro: हर साल यूजर्स ऐप्पल के नए आईफोन का इंतजार करते हैं. इस बार भी लोग iPhone 18 Pro के लॉन्च होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. हालांकि, यूजर्स का यह इंतजार अब खत्म होने जा रहा है. ऐप्पल iPhone 18 Pro सीरीज को पेश करने की तारीख की आधिकारिक एलान कर दिया है. इस बार का लॉन्च इवेंट सिर्फ नए iPhone मॉडल्स तक सीमित नहीं रहने वाला है बल्कि, माना जा रहा है कि इवेंट में फोल्डेबल आईफोन की भी झलक दिख सकती है.

पिछले कई महीनों से iPhone 18 Pro के लॉन्च होने की बातें चल रही हैं. ऐप्पल का यह खास इवेंट 9 सितंबर 2026 बुधवार को आयोजित होगा. कार्यक्रम अमेरिका के कैलिफोर्निया में सुबह 10 बजे पीटी पर शुरू होगा. भारत में आप इस खास लॉन्च इवेंट को रात करीब 10:30 बजे से देख पाएंगे.

Surprise and Shine इवेंट में मिलेगा सरप्राइज

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी का ‘Surprise and Shine’ नाम वाला ये मेगा इवेंट 9 सितंबर 2026 को आयोजित होगा. इस बार फिर से पूरी तरह इन-पर्सन इवेंट की ओर लौट सकता है, जहां से लाइव इन नए प्रोडक्ट्स को अनाउंस कर सकते हैं. इवेंट Apple Park स्थित Steve Jobs Theatre, Cupertino में होगा.

हालांकि, कंपनी ने अभी तक यह फाइनल नहीं किया है कि इवेंट में कौन-कौन से प्रोडक्ट लॉन्च किए जाएंगे. हालांकि, रिपोर्ट्स के मुताबिक Apple इस दौरान अपनी नए iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को पेश कर सकता है.

iPhone 18 Pro सीरीज हो सकती है लॉन्च