iPhone 18 Leaks: अब कैसा आएगा iPhone 18, क्या बदलेगा लुक? लीक में हो गया खुलासा…!

iPhone 18 Pro Max leaks: Apple के फोन को लेकर लोगों को काफी इंतजार रहता है. अब एप्पल का अगला फ्लैगशिप iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max भी आने वाला है, लेकिन इसके बारे में पहले से ही कई लीक रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं. इन रिपोर्टों में फोन के डिजाइन, कैमरा, बैटरी और प्रदर्शन में संभावित बदलावों का संकेत दिया गया है. अगर आप सोच रहे हैं कि अभी अपग्रेड करना चाहिए या अगले मॉडल का इंतजार करना चाहिए, तो ये जानकारी मददगार हो सकती है.

फोन का नया डिजाइन (iphone 18 Design)

iPhone 18 Pro में फ्रंट डिजाइन में सबसे बड़ा बदलाव हो सकता है. पिछले कई iPhone मॉडल्स में Apple ने पिल शेप्ड कटआउट और डायनामिक आइलैंड का इस्तेमाल किया है, लेकिन लीक के अनुसार ये बदल सकता है. नए डिजाइन में फेस आइडी स्क्रीन के अंदर ले जाया जा सकता है, जिससे सामने का कटआउट केवल फ्रंट कैमरा के लिए छोटा हो सकता है.

कैमरा अब सेंटर की बजाय फोन के ऊपर-बाएं कोने में रखा जा सकता है, जिससे फोन का लुक मौजूदा मॉडल्स से अलग लगेगा. डायनामिक आइलैंड पूरी तरह खत्म नहीं होगा, बल्कि इसे छोटा और कम ध्यान खींचने वाला बनाया जा सकता है. पीछे की तरफ Apple ने बड़े बदलाव की योजना नहीं बनाई है. iPhone 18 Pro और Pro Max में तीन कैमरे वाली सेटअप बनी रहेगी. हालांकि, बैक ग्लास और एल्यूमिनियम फ्रेम के बीच बेहतर ब्लेंडिंग और नए कलर ऑप्शन जैसे गहरा पर्पल, बरगंडी और कॉफी ब्राउन हो सकते हैं.

कैसा है कैमरा? (iphone 18 Camera)

कैमरा सुधार इस बार सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात हो सकती है. लीक रिपोर्ट के अनुसार, मेन कैमरा में वेरिएबल एपर्चर सिस्टम हो सकता है. ये कैमरा लेंस को प्रकाश की मात्रा के अनुसार एडजस्ट करने देगा, जिससे पोर्ट्रेट और नाइट फोटोग्राफी में सुधार होगा. ये फीचर शायद केवल iPhone 18 Pro Max में ही आए.

इसके अलावा, Samsung से आने वाला नया तीन-लेयर स्टैक्ड इमेज सेंसर हो सकता है. ये तेज रीडआउट, कम शोर और बेहतर डायनामिक रेंज देगा. मेन और टेलीफोटो कैमरे में भी बड़े एपर्चर की संभावना है, जिससे नाइट फोटोग्राफी और वीडियो रिकॉर्डिंग में मदद मिलेगी.

चिपसेट, बैटरी और कनेक्टिविटी (iphone 18 Battery)

iPhone 18 Pro में नया A20 Pro चिपसेट देखने को मिल सकता है. ये TSMC के 2nm प्रोसेस पर आधारित होगा और RAM को CPU, GPU और Neural Engine के साथ सीधे उसी वाफर पर रखा जाएगा. इससे फोन की स्पीड और हीट मैनेजमेंट में सुधार होगा. प्रारंभिक अनुमान के अनुसार प्रदर्शन में लगभग 15% और पावर एफिशिएंसी में 30% तक बढ़ोतरी हो सकती है.

अंदर के डिजाइन में बदलाव से ज्यादा जगह भी मिलेगी. iPhone 18 Pro Max में 5,100mAh की बड़ी बैटरी होने की संभावना है, जिससे फोन का वजन 240 ग्राम से अधिक हो सकता है.

डिस्प्ले (iphone 18 Display)

डिस्प्ले का आकार लगभग वही रहेगा. iPhone 18 Pro में 6.3 इंच और Pro Max में 6.9 इंच की स्क्रीन होने की संभावना है. डायनामिक आइलैंड पूरी तरह हटे या छोटा किया जाए, इसमें अभी रिपोर्ट्स में मतभेद हैं. हालांकि, अधिकांश रिपोर्ट्स मानती हैं कि फ्रंट डिजाइन अब पहले से साफ-सुथरा दिखेगा.

कीमत और लॉन्च का अनुमान (iphone 18 Price)

iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को सितंबर 2026 में लॉन्च करेगा. कीमत अभी तय नहीं है, लेकिन iPhone 17 Pro की भारत में कीमतें (Rs 1,34,900) और Pro Max (Rs 1,49,900) को देखते हुए, Apple शायद ज्यादा बढ़ोतरी न करे.

पिछले ट्रेंड को देखें तो iPhone 18 Pro लाइनअप की कीमत लगभग समान रह सकती है, ताकि खरीदारों पर ज्यादा दबाव न पड़े और प्रीमियम Android फोन के मुकाबले प्रतिस्पर्धा बनी रहे.