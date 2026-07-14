iPhone 18 Pro Launch Date: 2nm चिप और दमदार बैटरी के साथ आ रहा iPhone 18 Pro! लीक हुई लॉन्च डेट, जानें संभावित कीमत

एप्पल का अगला फ्लैगशिप स्मार्टफोन यानी iPhone 18 Pro अब से करीब दो महीने से भी कम समय में दस्तक दे सकता है. अब तक सामने आए लीक्स की मानें, तो इस बार iPhone 18 Pro और Pro Max में तेज़ प्रोसेसर, दमदार बैटरी, बेहतरीन कैमरा अपग्रेड्स और नए कलर ऑप्शंस देखने को मिल सकते हैं

हालांकि एप्पल ने आधिकारिक तौर पर अभी कुछ साफ नहीं किया है, लेकिन ब्लूमबर्ग के मार्क गुरमन के मुताबिक, कंपनी का सालाना सितंबर इवेंट 8 या 9 सितंबर 2026 को हो सकता है, जिसमें 9 सितंबर की संभावना सबसे ज्यादा है. इन प्रीमियम प्रो मॉडल्स की बिक्री 18 सितंबर से शुरू होने की उम्मीद है.

दिलचस्प बात यह है कि इस बार एप्पल अपनी लॉन्चिंग स्ट्रेटेजी बदल सकता है. सितंबर का इवेंट सिर्फ iPhone 18 Pro मॉडल्स और कंपनी के पहले फोल्डेबल आईफोन (Foldable iPhone) के लिए रिजर्व रह सकता है, जबकि स्टैंडर्ड iPhone 18, 18e और iPhone Air के लिए 2027 की शुरुआत तक का इंतजार करना पड़ सकता है.

डिजाइन में बदलाव और नया सिग्नेचर कलर

इस बार फोन के लुक में किसी बहुत बड़े बदलाव की उम्मीद न करें, एप्पल अपने पुराने फ्लैट-एज डिजाइन और ट्रिपल-कैमरा सेटअप को ही बरकरार रखेगा. हालांकि, कुछ बारीक बदलाव जरूर दिखेंगे. फोन के बैक पैनल को पहले से ज्यादा क्लीन फिनिश दी जा सकती है, जिससे दो अलग-अलग शेड्स वाला (Two-Tone) लुक कम हो जाएगा. इसके अलावा, बड़ी बैटरी और एडवांस कूलिंग सिस्टम की वजह से फोन पहले के मुकाबले थोड़ा मोटा और भारी हो सकता है. रंगों की बात करें, तो इस बार एक नया डार्क चेरी (Dark Cherry) फिनिश काफी चर्चा में है. इसके अलावा लाइट ब्लू, सिल्वर और डार्क ग्रे ऑप्शंस भी आ सकते हैं.

डिस्प्ले, प्रोसेसर और तगड़ी बैटरी

डिस्प्ले का साइज पहले जैसा ही रहेगा यानी प्रो में 6.3 इंच और प्रो मैक्स में 6.9 इंच. लेकिन स्क्रीन पर दिखने वाला डायनेमिक आइलैंड (Dynamic Island) इस बार काफी छोटा हो सकता है, क्योंकि एप्पल फेस आईडी के कुछ कंपोनेंट्स को डिस्प्ले के नीचे शिफ्ट कर रहा है. परफॉर्मेंस के लिए इसमें एप्पल का नया A20 Pro चिप मिलेगा, जो TSMC के एडवांस 2nm प्रोसेस पर बना है. यह प्रोसेसर गेमिंग को स्मूथ करने के साथ ऑन-डिवाइस AI फीचर्स को बहुत मजबूत करेगा. लीक्स के अनुसार, iPhone 18 Pro Max में 5,500mAh तक की तगड़ी बैटरी दी जा सकती है.

कैमरा और कनेक्टिविटी

एप्पल 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप ही रखेगा, लेकिन मेन कैमरे में वेरिएबल-अपरचर लेंस (Variable-Aperture Lens) मिल सकता है, जिससे लो-लाइट फोटोग्राफी लाजवाब होगी. इसके अलावा, 24-मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा और नया प्रेशर-सेंसिटिव कैमरा कंट्रोल बटन मिल सकता है. कनेक्टिविटी के लिए इसमें अगली जनरेशन का C2 मॉडेम और बेहतर सैटेलाइट फीचर्स मिलेंगे. यह फोन iOS 27 के साथ आएगा.

भारत में संभावित कीमत (Expected India Price)

नए 2nm चिप और महंगे हार्डवेयर के कारण इस बार प्रो मॉडल्स की जेब पर भारी पड़ने की आशंका है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत में iPhone 18 Pro की शुरुआती कीमत करीब 1,39,900 रुपये और iPhone 18 Pro Max की शुरुआती कीमत लगभग 1,54,900 रुपये हो सकती है.