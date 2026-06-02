iPhone 18 Pro में कई बैटरी ऑप्शन्स, रिलीज से पहले खुला गया फोन का सबसे बड़ा राज

iPhone 18 Pro: iPhone 18 Pro से जुड़े नए लीक्स लगातार सामने आ रहे हैं, और अब एक नए लीक से पता चला है कि यह फ़ोन अलग-अलग बैटरी कैपेसिटी के साथ आ सकता है. लीक से पता चलता है कि जिन देशों में अभी फिजिकल SIM उपलब्ध हैं, वहाँ फिजिकल SIM कार्ड वाले मॉडल में e-SIM वाले मॉडल की तुलना में छोटी बैटरी हो सकती है. लीक से कई हार्डवेयर अपग्रेड की ओर भी इशारा मिलता है, जैसे कि फ़ोन में 2nm प्रोसेस पर बना A20 Pro चिपसेट हो सकता है. इसके अलावा, इसमें वेरिएबल अपर्चर वाला कैमरा सिस्टम हो सकता है. इन सभी बदलावों से फ़ोन की प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ सकती है. यह देखना बाकी है कि कंपनी यह खर्च खुद उठाएगी या फ़ोन की कीमत बढ़ाकर ग्राहकों पर डालेगी.

दो बैटरी ऑप्शन

टिपस्टर Digital Chat Station के एक Weibo पोस्ट जिसके बाद टिपस्टर Ice Universe ने भी इस दावे का समर्थन किया है. लीक के अनुसार Apple दो बैटरी ऑप्शन की टेस्टिंग कर रहा है. फिजिकल SIM कार्ड वाले मॉडल में 4056mAh की बैटरी होने की उम्मीद है, जबकि सिर्फ eSIM वाले मॉडल में 4288mAh की बैटरी होने की उम्मीद है.

48-मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर

पिछली रिपोर्ट्स में बताया गया था कि कुछ यूरोपियन मार्केट में सिर्फ़ eSIM वाले iPhone मॉडल आ सकते हैं. अगर ऐसा होता है, तो उन देशों में खरीदारों को बड़ी बैटरी वाला वेरिएंट मिल सकता है. टिपस्टर का यह भी दावा है कि इस प्रो वेरिएंट के प्रोटोटाइप में वेरिएबल अपर्चर वाला 48-मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर है.

iPhone 18 Pro Max की बैटरी

इस हैंडसेट की बैटरी के बारे में कई दावे किए गए हैं, जिसमें यह भी शामिल है कि eSIM वेरिएंट में 5100mAh से 5200mAh की बैटरी हो सकती है, और फिजिकल सिम वेरिएंट में 5000mAh की बैटरी हो सकती है.