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iphone 17 vs vivo v70 elite में से कौन सा स्मार्टफोन रहेगा यूजर्स के लिए बेहतर? फीचर्स और परफॉर्मेंस में कौन ज्यादा आगे

ऐसे में अगर आप कोई स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो iphone 17 vs Vivo v70 Elite दोनों में से किसी एक को ले सकते हैं. दोनों ही फोन्स अपने सेगमेंट के बेस्ट और किफायती माने जाते हैं. चलिए दोनों के बीच के अंतर के बारे में जानते हैं.

By: Kunal Mishra | Published: August 7, 2026 6:43:42 PM IST

iphone 17 vs vivo v70 elite में से कौन सा स्मार्टफोन रहेगा यूजर्स के लिए बेहतर? फीचर्स और परफॉर्मेंस में कौन ज्यादा आगे


iphone 17 vs Vivo v70 Elite Comparision: स्मार्टफोन खरीदते समय अब सिर्फ फोन का ब्रांड या कैमरा मेगापिक्सल देखना काफी नहीं है. आज के यूजर्स एक ऐसा फोन चाहते हैं जो, तेज परफॉर्मेंस के साथ शानदार डिस्प्ले, बेहतरीन कैमरा एक फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन मिले. खासकर जब फोन की कीमत प्रीमियम सेगमेंट में हो, तब खरीदार यह जरूर जानना चाहता है कि उसे अपने पैसे के बदले किस डिवाइस में ज्यादा फीचर्स और बेहतर ओवरऑल एक्सपीरियंस मिलेगा.

ऐसे में अगर आप कोई स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो iphone 17 vs Vivo v70 Elite दोनों में से किसी एक को ले सकते हैं. दोनों ही फोन्स अपने सेगमेंट के बेस्ट और किफायती माने जाते हैं. चलिए दोनों के बीच के अंतर के बारे में जानते हैं. 

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कौन सा स्मार्टफोन ज्यादा किफायती? 

iphone 17 में आपको A19 chip मिलने के साथ ही साथ 120Hz ProMotion display मिलती है. iPhone 17 आपको मल्टी कोर स्कोर (8798 vs 4385) के साथ ही साथ सुपीरियर गेमिंग पर्फॉमेंस के साथ देखने के लिए मिलता है. वहीं, दूसरी तरफ बात की जाए अगर Vivo V70 Elite की तो इसमें आपको 6.59 इंच की एमोलेड स्क्रीन मिलती है, जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट और HDR10+ का सपोर्ट का भी ऑप्शन दिया जाता है. इस फोन में आपको Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, Octa-Core के अलावा 12GB RAM और 512GB ROM की स्टोरेज भी देखने के लिए मिल सकती है. फोन में आपको AI फीचर्स भी मिलते हैं.

कौन से फोन में मिलेगा बेहतरीन कैमरा?

Iphone 17 में आपको 48 मेगापिक्सल का रेजोल्यूशन f/1.6 aperture के साथ ही साथ 2x optical क्वालिटी टेलिफोटो क्रॉप मिल जाएगा. हालांकि, क्वालिटी में यह स्मार्टफोन काफी बेहतरीन माना जाता है. वहीं, दूसरी ओर देखा जाए तो Vivo V70 Elite में आपको 50MP ZEISS का मेन कैमरा मिलने के अलावा 50MP टेलीफोटी लेंस भी मिलता है, जिसकी क्वालिटी काफी बेहतरीन होती है. इस फोन में आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर भी देखने के लिए मिलता है.

Tags: iPhone 17
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