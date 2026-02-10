Valentine Day पर आईफोन 17 अब 50 हजार से भी कम में मिल सकता! जानें कैसे मिलेगा ऑफर

iPhone 17 Valentine Day sale: अगर आप इस वैलेंटाइन डे पर गिफ्ट के तौर पर iPhone 17 खरीदना चाहते हैं, तो यह एक शानदार मौका है. क्रोमा ने अपनी वैलेंटाइन डे सेल शुरू की है, जिसमें स्मार्टफोन, टैबलेट, वियरेबल्स और दूसरे टेक गैजेट्स पर शानदार डिस्काउंट मिल रहा है. सेल की खास बात Apple का iPhone 17 है, जिसे अब ट्रेड-इन ऑफर्स, बैंक डिस्काउंट और प्रमोशनल बोनस की वजह से ₹50,000 से कम में खरीदा जा सकता है.

iPhone 17 (256GB) कम में कैसे पाएं?

क्रोमा एक्सचेंज और बैंक बेनिफिट्स के कॉम्बिनेशन से iPhone 17 (256GB) को ₹50,000 से कम की इफेक्टिव कीमत पर दे रहा है. इस डील से हैंडसेट की कीमत ₹47,742 हो जाती है.

क्रोमा के मुताबिक कस्टमर अपने पुराने फ़ोन पर ₹23,500 तक की छूट, ₹8,000 का एक्सचेंज बोनस और एक्सचेंज ऑफर के तहत ₹2,000 का कैशबैक पा सकते है.

Apple 17 डिस्प्ले

iPhone 17 में 6.1-इंच का सुपर रेटीना XDR डिस्प्ले है, जो ब्राइट, वाइब्रेंट और शार्प विज़ुअल देता है. इसकी बेहतर ब्राइटनेस इसे बाहर इस्तेमाल करना आसान बनाती है. जबकि घुमावदार किनारे ज़्यादा इमर्सिव व्यूइंग एक्सपीरियंस देते है. चाहे वीडियो स्ट्रीम करना हो, गेम खेलना हो या ऐप ब्राउज़ करना हो, डिस्प्ले बेहतरीन कलर एक्यूरेसी और फ्लूइड टच रिस्पॉन्स देता है, जिससे Apple की बेहतर स्क्रीन टेक्नोलॉजी की रेप्युटेशन बनी रहती है.

iPhone 17 कैमरा

Apple ने iPhone 17 को डुअल-कैमरा सिस्टम के साथ अपग्रेड किया है जो अलग-अलग लाइटिंग कंडीशन में शार्प, डिटेल्ड फ़ोटो कैप्चर करता है. एडवांस्ड नाइट मोड की वजह से कम रोशनी में फ़ोटोग्राफ़ी बेहतर होती है, जबकि पोर्ट्रेट शॉट ज़्यादा नेचुरल और सिनेमैटिक दिखते है. वीडियो के शौकीन लोग सिनेमैटिक वीडियो रिकॉर्डिंग और बेहतर स्टेबिलाइज़ेशन फ़ीचर का फ़ायदा उठा सकते है. जिससे यह डिवाइस कंटेंट बनाने और फ़ोटोग्राफ़ी के लिए बहुत अच्छा है.

iPhone 17 प्रोसेसर और परफ़ॉर्मेंस

A17 बायोनिक चिप से चलने वाला iPhone 17 मुश्किल कामों को आसानी से कर लेता है. गेमिंग, मल्टीटास्किंग और ऐप लॉन्च स्मूथ और रिस्पॉन्सिव होते है. प्रोसेसर एडवांस्ड AI और मशीन लर्निंग को भी सपोर्ट करता है, जिससे रियल-टाइम फ़ोटो प्रोसेसिंग, तेज ऐप रिकमेंडेशन और बेहतर बैटरी ऑप्टिमाइज़ेशन जैसे फ़ीचर मिलते है. यूजर सभी iOS फ़ंक्शन में बिना रुकावट के परफ़ॉर्मेंस की उम्मीद कर सकते है.

iPhone 17 डिज़ाइन

Apple, iPhone 17 के साथ प्रीमियम डिज़ाइन पर अपना फ़ोकस बनाए हुए है. इसमें सिरेमिक शील्ड फ़्रंट, ग्लास बैक और हल्की बॉडी है. इसका एर्गोनोमिक डिज़ाइन रोज़ाना इस्तेमाल के लिए आराम देता है. कई रंगों में उपलब्ध, यह डिवाइस सुंदरता और टिकाऊपन का एक परफ़ेक्ट कॉम्बिनेशन है.