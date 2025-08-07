Home > टेक - ऑटो > iPhone 17 Release Date Leaked: आईफोन के दीवानों के लिए बड़ी खबर! लॉन्च की तारीख हो गई लीक

iPhone 17 Release Date Leaked: आईफोन के दीवानों के लिए बड़ी खबर! लॉन्च की तारीख हो गई लीक

iPhone 17 Release Date Leaked: ब्लूमबर्ग के मार्क गुरमन के पिछले अनुमानों से मुताबिक, 8 और 10 सितंबर के बीच घोषणा की संभावना जताई थी। अगर यह लीक सही साबित होती है, तो iPhone 17 सीरीज के लिए प्री-ऑर्डर 12 सितंबर से शुरू हो सकते हैं, और डिलीवरी और स्टोर में उपलब्धता अगले शुक्रवार, 19 सितंबर से शुरू हो सकती है।

Published By: Sohail Rahman
Published: August 7, 2025 11:08:11 IST

iPhone 17 Release Date (इस दिन जारी होगी आईफोन 17)
iPhone 17 Release Date (इस दिन जारी होगी आईफोन 17)

iPhone 17 Release Date: Apple के फोन की दीवानगी पूरी दुनिया में लोगों पर सिर चढ़कर बोलता है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि, हर साल सितंबर के महीने में आईफोन के नए वेरिएंट का लॉन्च होता है। आज हम आपको तारीख के बारे में बताने जा रहे हैं। Apple का अगला iPhone लॉन्च बस आने ही वाला है, और ताजा लीक से लाइनअप में बदलाव, नए नामकरण और ज्यादा कीमत का संकेत मिल रहा है। बहुप्रतीक्षित iPhone 17 सीरीज चार वेरिएंट में आ सकती है: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max, जो अपग्रेड और रणनीतिक रीब्रांडिंग का मिश्रण लेकर आएंगे।

लीक हो गई जानकारी

जर्मनी के दूरसंचार हलकों से आई ताजा लीक की मानें तो Apple ने पहले ही वाहक कंपनियों को लॉन्च की समय-सीमा बता दी है। हालांकि, Apple ने तारीखों की पुष्टि नहीं की है, लेकिन यह जानकारी ब्लूमबर्ग के मार्क गुरमन के पिछले अनुमानों से मेल खाती है, जिन्होंने 8 और 10 सितंबर के बीच घोषणा की संभावना जताई थी। अगर यह लीक सही साबित होती है, तो iPhone 17 सीरीज के लिए प्री-ऑर्डर 12 सितंबर से शुरू हो सकते हैं, और डिलीवरी और स्टोर में उपलब्धता अगले शुक्रवार, 19 सितंबर से शुरू हो सकती है।

लोगों को बेसब्री से इंतजार

नया iPhone 17 Air इस लाइनअप में सबसे बड़ा सरप्राइज लग रहा है, जो संभवतः स्टैंडर्ड और प्रो मॉडल के बीच होगा। ऐसा लगता है कि Apple तीसरी पीढ़ी के AirPods Pro और तीन नई स्मार्टवॉच, Apple Watch SE 3, Apple Watch Series 11 और Apple Watch Ultra 3, के लॉन्च के साथ, एक बड़े एक्सेसरी उत्पाद को भी बढ़ावा देने की तैयारी कर रहा है। ये सभी iPhones के साथ लॉन्च होने की उम्मीद है।

कितनी हो सकती है कीमत?

आईफोन के नए वर्जन वाले फोन की बात करें तो उसकी कीमत पिछले साल लॉन्च हुए  iPhone 16 के बराबर रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। जानकारी के अनुसार,  iPhone 17 की कीमत $799 के आसपास रह सकती है। अगर इस साल लॉन्च हो रहे आईफोन के अन्य फोन की बात करें तो उसकी कीमत थोड़ी अधिक हो सकती है। पिछले साल की तरह iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max की कीमत $50 अधिक होने की संभावना है। अगर भारत में इसका अनुमान लगाया जाए तो इसकी कीमत में लगभग 4,000 रुपये की बढ़ोतरी हो सकती है।

