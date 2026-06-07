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iPhone 17 Pro Max vs iPhone 18 Pro Max कौन सा स्मार्टफोन रहेगा किफायती? किस सीरीज में मिलेंगे ज्यादा फीचर्स

देखने वाली बात यह है कि पिछली सीरीज की तुलना में iPhone 18 Pro Max कैसे ज्यादा किफायती हो सकती है. चलिए जानते हैं दोनों के बीच अंतर के बारे में.

By: Kunal Mishra | Published: June 7, 2026 8:24:11 PM IST

iPhone 17 Pro Max vs iPhone 18 Pro Max कौन सा स्मार्टफोन रहेगा किफायती? किस सीरीज में मिलेंगे ज्यादा फीचर्स


iPhone 17 Pro Max vs iPhone 18 Pro Max: भारतीय स्मार्टफोन बाजार में लग्जरी और महंगे स्मार्टफोन्स की मांग काफी तेजी से बढ़ रही है. आज के समय में स्मार्टफोन सिर्फ एक गैजेट या डिवाइस के तौर पर ही नहीं देखा जाता है बल्कि, जीवन का एक ऐसा हिस्सा बन चुका है, जिसके बिना पल भर भी दूर रहना मुश्किल हो जाता है. आज के समय में फ्लैगशिप स्मार्टफोन खरीदना सिर्फ एक अपग्रेड नहीं, बल्कि एक किफायती डील भी हो सकती है. अब  iPhone 17 pro max के बाद लोग iPhone 18 Pro Max के लॉन्च होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

देखने वाली बात यह है कि पिछली सीरीज की तुलना में iPhone 18 Pro Max कैसे ज्यादा किफायती हो सकती है. चलिए जानते हैं दोनों के बीच अंतर के बारे में. 

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iPhone 17 Pro Max vs iPhone 18 Pro Max के फीचर्स 

iPhone 17 Pro Max में आपको A19 प्रो चिप के साथ-साथ 12 जीबी रैम मिलती है, जो इसे और ज्यादा किफायती बनाता है. इस स्मार्टफोन में आपको 6.9 इंच की स्क्रीन मिलने के साथ-साथ 120Hz ProMotion मिलने के साथ ही साथ Wi-Fi 7, USB-C 3 और Qualcomm modem का भी ऑप्शन दिया जाता है. वहीं, दूसरी तरफ  iPhone 18 Pro Max में आपको प्राइमरी कैमरे में वेरिएबल अपर्चर सिस्टम मिल सकता है, जो कैमरा के लेंस की लाइट को सेट या एडजस्ट करने में काफी मददगार साबित हो सकता है. इस आईफोन में A20 प्रो चिपसेट का इस्तेमाल किए जाने की बात कही जा रही है. जिसे एडवांस 2-नैनोमीटर तकनीक से तैयार किया जा सकता है. 

कैमरा के मामले में कौन ज्यादा बेहतर? 

iPhone 17 Pro Max में आपको 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा साथ ही साथ 48 MP अल्ट्रा वाइड और 48 MP का टेलिफोटो लेंस भी दिया जाता है. यह कैमरा ऑप्शन इस स्मार्टफोन के कैमरे को अन्य फोन्स से अलग बनाता है. इसमें आपको 8k वीडियो रिकॉर्डिंग का भी फीचर मिलता है. वहीं, दूसरी तरफ 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिलने के साथ ही 200 MP का सेंसर भी मिलता है. हालांकि, कैमरा के मामले में दोनों ही फोन काफी किफायती माने जाते हैं.

Tags: iPhone 17 Pro Max
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