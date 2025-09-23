iPhone 17 Pro Max से सस्ते हुईं Royal Enfield Hunter, Bullet और Classic, फटाफट जानिए कीमत

भारत में Royal Enfield की सबसे लोकप्रिय बाइक्स Hunter 350, Bullet 350 और Classic 350 हैं. हाल ही में लागू हुए GST 2.0 के तहत इन बाइक्स की कीमत में काफी कमी आई है. अब इन तीनों मॉडल की एक्स-शोरूम कीमत Apple के नए iPhone 17 Pro Max से भी कम है. iPhone 17 Pro Max की कीमत Rs 1,49,900 से Rs 2,29,900 तक है. वहीं, Royal Enfield की Hunter 350, Bullet 350 और Classic 350 की कीमतें Rs 1,37,640 से Rs 2,15,750 के बीच हैं. हालांकि बाइक खरीदते समय रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस जैसी अन्य फीस चुकानी होगी, लेकिन फिर भी ऑन-रोड कीमत iPhone 17 Pro Max की तुलना में कम रहती है.

GST 2.0: 350cc से कम बाइकें अब 18% GST स्लैब में

GST 2.0 के लागू होने के बाद 350cc तक की बाइकें अब 18% GST स्लैब में आती हैं. पहले ये बाइक्स 28% GST में थीं. इस बदलाव की वजह से इन बाइक्स की एक्स-शोरूम कीमत में लगभग 8.2% की कमी आई है. नई कीमतें 22 सितंबर से लागू हो गई हैं.

Hunter 350 की नई कीमतें

Hunter 350 पहले Rs 1,49,900 से Rs 1,81,750 के बीच मिलती थी. GST कटौती के बाद इसकी नई एक्स-शोरूम कीमत Rs 1,37,640 से Rs 1,66,883 तक हो गई है. इसका 349cc J-Series सिंगल-सिलेंडर एयर-ऑयल कूल्ड इंजन 20.2bhp पावर और 27Nm टॉर्क देता है. यह 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है.

Bullet 350 की कीमत में कमी

Bullet 350 की एक्स-शोरूम कीमत अब Rs 1,62,161 से Rs 2,02,409 तक है. पहले यह Rs 1,76,625 से Rs 2,20,466 में बिकती थी. यह भी Hunter की तरह 349cc J-Series इंजन और 5-स्पीड गियरबॉक्स से लैस है.

Classic 350 की नई कीमत

Classic 350 का नया प्राइस Rs 1,81,118 से Rs 2,15,750 के बीच है. पहले इसकी कीमत Rs 1,97,253 से Rs 2,34,972 थी. GST कटौती से यह बाइक भी iPhone 17 Pro Max से सस्ती हो गई है. Classic 350 भी 349cc इंजन और 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आती है.

350cc से ऊपर की बाइक्स अब 40% GST में

Royal Enfield की 350cc से ऊपर की बाइक्स अब 40% GST स्लैब में आती हैं. पहले इन पर 28% GST और 3% कॉम्पेन्सेशन सीस लगता था, जिससे कुल टैक्स 31% तक पहुँच जाता था.

क्यों खास है यह बदलाव

GST 2.0 के बाद Royal Enfield की यह कीमतें आम ग्राहकों के लिए किफायती हो गई हैं. अब कोई भी अपने बजट में iPhone 17 Pro Max की जगह Royal Enfield बाइक खरीद सकता है. विशेषकर नए बाइक खरीदार और युवा इस बदलाव से फायदा उठा सकते हैं.