Iphone 17 Price Drop: सस्ता हुआ iPhone 17? जानें कितना कम हुआ प्राइज; Pro Max पर भी डिस्काउंट

Iphone 17 Price Drop: अगर आप आईफोन 17 खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए खास मौका हैं. फ्लिपकार्ट ने अपनी मोबाइल अर्ली बर्ड डील्स गोट सेल के तहत एपल की लेटेस्ट आईफोन 17 सीरीज़ पर डिस्काउंट की घोषणा की है. इन ऑफर्स में आईफोन 17 प्रो मैक्स और आईफोन 17 प्रो पर प्राइस कट के साथ-साथ एक्स्ट्रा बैंक और एक्सचेंज बेनिफिट्स शामिल हैं, जो इफेक्टिव परचेज प्राइस को और कम कर सकते हैं.

iPhone 17 Pro Max (512GB) अभी फ्लिपकार्ट पर अपनी सबसे कम लिस्टेड प्राइस पर अवेलेबल है, जबकि iPhone 17 Pro (256GB) की प्राइस में भी कटौती हुई है. सेल के दौरान बायर्स नो कॉस्ट EMI ऑप्शन, बैंक डिस्काउंट और एक्सचेंज ऑफर्स का भी फायदा उठा सकते हैं.

12,000 का डिस्काउंट

iPhone 17 Pro Max (512GB) को इसकी लॉन्च प्राइस से Rs 12,000 का डिस्काउंट मिला है.

लॉन्च प्राइस: Rs 1,69,900

सेल प्राइस: Rs 1,57,900

डिस्काउंट: Rs 12,000 (7%)

एलिजिबल ऑफर्स के साथ इफेक्टिव प्राइस: Rs 1,54,900

फ्लिपकार्ट छह महीने के लिए Rs 25,650 प्रति महीने से शुरू होने वाली नो कॉस्ट EMI भी दे रहा है.

फ्लिपकार्ट पर iPhone 17 Pro डील

सेल के दौरान iPhone 17 Pro (256GB) भी डिस्काउंटेड प्राइस पर उपलब्ध है।

लॉन्च प्राइस: Rs 1,34,900

सेल प्राइस: Rs 1,22,900

डिस्काउंट: Rs 12,000 (9%)

एलिजिबल ऑफर्स के साथ इफेक्टिव प्राइस: Rs 1,19,900

कस्टमर्स छह महीने के लिए Rs 19,817 प्रति महीने से शुरू होने वाली नो कॉस्ट EMI का ऑप्शन चुन सकते हैं.

बैंक ऑफर्स

दोनों स्मार्टफोन कई पेमेंट ऑफर्स के लिए एलिजिबल हैं, जिनमें शामिल हैं