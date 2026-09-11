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कर ले जुगाड़ कर ले! जब iPhone 17 Pro ने ओढ़ लिया iPhone 18 Pro का लुक, वायरल हुआ देसी अंदाज

iPhone 18 Pro Viral Video: इंटरनेट पर लोग भारतीय जुगाड़ को देखकर हैरान रह गए, जब एक आदमी iPhone 17 लेकर फोन रिपेयर शॉप में गया और iPhone 18 लेकर बाहर निकला. यह वायरल वीडियो Apple के अपने लेटेस्ट iPhones, जिसमें iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max और iPhone Duo शामिल हैं,

By: Heena Khan | Published: September 11, 2026 2:07:57 PM IST

iPhone 18 Pro Viral Video
iPhone 18 Pro Viral Video


 iPhone 18 Pro Viral Video: इंटरनेट पर लोग भारतीय जुगाड़ को देखकर हैरान रह गए, जब एक आदमी iPhone 17 लेकर फोन रिपेयर शॉप में गया और iPhone 18 लेकर बाहर निकला. यह वायरल वीडियो Apple के अपने लेटेस्ट iPhones, जिसमें iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max और iPhone Duo शामिल हैं, उसके लॉन्च होने के कुछ समय बाद आया है. X पर एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे एक लोकल रिपेयर शॉप पर iPhone 17 Pro को iPhone 18 Pro जैसा दिखाने के लिए बदला गया. मेकओवर में मुख्य रूप से स्मार्टफोन के बाहरी हिस्से को बदलकर उसे नया बरगंडी फिनिश देना शामिल था.

वायरल हो रहा वीडियो  

क्लिप की शुरुआत एक रिपेयर वर्कर द्वारा iPhone 17 Pro को साफ करने और उसके बैक पैनल को बरगंडी वाले से बदलने से हुई. फिर फ़ोन के चारों ओर एक मैचिंग फ्रेम लगाया गया, जिससे पुराना मॉडल नए लॉन्च हुए iPhone 18 Pro जैसा दिखने लगा. पोस्ट को इस कैप्शन के साथ शेयर किया गया था, “असल में 18 Pro और Pro Max के लिए यह खत्म हो गया है. इंडियन मार्केट ने पहले ही 17 Pro और Pro Max पर 18 सीरीज़ कनवर्टर किट लगाना शुरू कर दिया है. अगर सिर्फ़ रंग का ही बड़ा फ़र्क है, तो iPhone 18 सीरीज़ मुश्किल में है.”

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“इंडियंस और उनका जुगाड़”

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस वीडियो ने तुरंत इंटरनेट का ध्यान खींचा, यूज़र्स पुराने iPhone को एक शानदार दिखने वाले नए मॉडल में बदलने के आइडिया से खुश हुए. कुछ ने इसे इंडियन जुगाड़ का लेटेस्ट उदाहरण कहा, जबकि दूसरों ने मज़ाक में कहा कि यह मेकओवर टेक्नोलॉजी से ज़्यादा दिखावे के बारे में था.

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Tags: iPhone 18 Proviral video
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