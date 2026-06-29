Home > टेक - ऑटो > Iphone 17 Price Hike Rumors: अभी खरीद लो आईफोन, Apple जल्द 35,000 तक बढ़ाने वाला है iPhone 17 सीरीज की कीमत, जानें नए लीक दाम

Iphone 17 Price Hike Rumors: अभी खरीद लो आईफोन, Apple जल्द 35,000 तक बढ़ाने वाला है iPhone 17 सीरीज की कीमत, जानें नए लीक दाम

Iphone 17 Price Hike Rumors: Apple जल्द iPhone 17 सीरीज की कीमतें बढ़ा सकती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, दाम 10,000 से 35,000 रुपये तक बढ़ सकते हैं. ऐसे में Flipkart GOAT Sale के ऑफर्स iPhone खरीदने का अच्छा मौका साबित हो सकते हैं.

By: Sanskriti Jaipuria | Published: June 29, 2026 3:22:41 PM IST

Iphone 17 Price Hike Rumors: अभी खरीद लो आईफोन, Apple जल्द 35,000 तक बढ़ाने वाला है iPhone 17 सीरीज की कीमत, जानें नए लीक दाम


Iphone 17 Price Hike Rumors: अगर आप नया iPhone खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो ज्यादा इंतजार करना महंगा पड़ सकता है. सामने आई नई रिपोर्ट्स के मुताबिक, Apple आने वाले समय में अपने iPhone 17 सीरीज के साथ iPhone 17e और iPhone Air की कीमतों में बढ़ोतरी कर सकती है. अब तक कंपनी ने मेमोरी की बढ़ती लागत के बावजूद अपने स्मार्टफोन्स की कीमतों में बदलाव नहीं किया था, लेकिन अब हालात बदलते नजर आ रहे हैं. हालांकि, Apple की ओर से अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, इसलिए फिलहाल इसे केवल एक लीक माना जा रहा है.

 iPhone 17 सीरीज की कीमत कितनी बढ़ सकती है?

टिप्स्टर संजू चौधरी के अनुसार, iPhone 17 की कीमत 82,990 रुपये से बढ़कर करीब 94,900 रुपये तक पहुंच सकती है. वहीं iPhone 17e की कीमत 64,900 रुपये से बढ़कर 74,900 रुपये होने की संभावना है इसके अलावा iPhone Air की कीमत भी 1,19,900 रुपये से बढ़कर लगभग 1,34,900 रुपये तक जा सकती है.

You Might Be Interested In

 Pro मॉडल्स पर सबसे ज्यादा असर

रिपोर्ट के मुताबिक, सबसे बड़ी बढ़ोतरी iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max में देखने को मिल सकती है. iPhone 17 Pro, जिसकी मौजूदा कीमत 1,34,900 रुपये है, वो 1,54,900 रुपये से लेकर 1,69,900 रुपये तक पहुंच सकता है. वहीं iPhone 17 Pro Max की कीमत 1,49,900 रुपये से बढ़कर 1,84,900 रुपये से 1,99,900 रुपये के बीच हो सकती है.

 Apple पहले भी बढ़ा चुकी है कई प्रोडक्ट्स की कीमत

हाल ही में Apple ने भारत में अपने कुछ MacBook, iPad और HomePod जैसे प्रोडक्ट्स की कीमतों में भी बढ़ोतरी की थी. वहीं दूसरी तरफ ऐसी भी खबरें हैं कि अगले साल आने वाली iPhone 18 सीरीज भी पहले के मुकाबले ज्यादा कीमत पर लॉन्च हो सकती है. इससे संकेत मिलते हैं कि कंपनी आने वाले समय में अपने कई प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ा सकती है.

अगर ये नई कीमतें लागू होती हैं, तो iPhone खरीदना पहले से काफी महंगा हो जाएगा. ऐसे में जो लोग नया iPhone लेने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए अभी खरीदारी करना फायदे का सौदा साबित हो सकता है. खासकर उन यूजर्स के लिए जो Apple के इकोसिस्टम का हिस्सा बनना चाहते हैं.

 Flipkart GOAT Sale में मिल सकते हैं बड़े डिस्काउंट

Flipkart की आने वाली GOAT Sale में iPhone 17 सीरीज पर अच्छे ऑफर्स मिलने की उम्मीद है. बैंक ऑफर्स के साथ iPhone 17 की कीमत करीब 70,990 रुपये तक जा सकती है. वहीं iPhone 17 Pro 1,12,900 रुपये और iPhone 17 Pro Max लगभग 1,27,900 रुपये में मिल सकता है. iPhone Air की कीमत 95,900 रुपये और iPhone 17e करीब 60,900 रुपये रहने की संभावना है.

इसके अलावा पुराने मॉडल्स पर भी अच्छी छूट देखने को मिल सकती है. iPhone 16 लगभग 59,900 रुपये, iPhone 16 Plus 73,900 रुपये, iPhone 16e 55,900 रुपये और iPhone 15 करीब 49,900 रुपये में उपलब्ध हो सकता है.

Tags: Apple price increase IndiaiPhone 17 India priceiPhone 17 LeaksIphone 17 Price Hike Rumors
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

1990 का ₹1 करोड़ आज कितना रह गया? जानें महंगाई...

June 29, 2026

अनंत अंबानी ने तिरुपति में क्यों मुंडवाया सिर?

June 28, 2026

ज्यादा मिठाई खाने से क्या होता है?

June 28, 2026

कौन से फल खाने से पेट हेल्दी रहता है?

June 28, 2026

जैस्मीन भसीन और एली गोनी गोनी लव स्टोरी

June 28, 2026

घर बैठे पता करें आपका पासपोर्ट बना या नहीं, जानें...

June 28, 2026
Iphone 17 Price Hike Rumors: अभी खरीद लो आईफोन, Apple जल्द 35,000 तक बढ़ाने वाला है iPhone 17 सीरीज की कीमत, जानें नए लीक दाम

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Iphone 17 Price Hike Rumors: अभी खरीद लो आईफोन, Apple जल्द 35,000 तक बढ़ाने वाला है iPhone 17 सीरीज की कीमत, जानें नए लीक दाम
Iphone 17 Price Hike Rumors: अभी खरीद लो आईफोन, Apple जल्द 35,000 तक बढ़ाने वाला है iPhone 17 सीरीज की कीमत, जानें नए लीक दाम
Iphone 17 Price Hike Rumors: अभी खरीद लो आईफोन, Apple जल्द 35,000 तक बढ़ाने वाला है iPhone 17 सीरीज की कीमत, जानें नए लीक दाम
Iphone 17 Price Hike Rumors: अभी खरीद लो आईफोन, Apple जल्द 35,000 तक बढ़ाने वाला है iPhone 17 सीरीज की कीमत, जानें नए लीक दाम