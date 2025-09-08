iPhone 17 का धमाका: जानिए नए मॉडल्स में क्या होगा खास

Apple iPhone 17: Apple के iPhone 17 सीरीज के लॉन्च में अब बस कुछ दिन ही बाकी हैं। कंपनी 9 सितंबर को अपने “Awe Dropping” इवेंट में चार नए फ्लैगशिप मॉडल पेश कर सकती है। Apple अपने नए फोन के फीचर्स और कीमतें official इवेंट तक छुपाए रखेगा हमेशा की तरह। लेकिन अब तक कई खबरें सामने आ चुकी हैं जहां नए iPhone के फीचर्स और कीमतों के बारे में बताते हैं कि हम क्या उम्मीद कर सकते हैं।

iPhone 17 सीरीज की कीमत:

ट्रेंडफोर्स की हाल ही में किए गए लीक के अनुसार आईफोन 17 के बेस मॉडल की कीमत में ज्यादा बदलाव नहीं होगा और इसकी शुरूआत पिछले साल की तरह 799 डॉलर से हो सकती है।

Apple द्वारा जोड़े जाने वाले नए अपग्रेड्स की बदौलत iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max की कीमतों में भी $50-$100 की बढ़ोतरी हो सकती है। जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट में भी कहा गया है कि खरीदने वाले लोगों को इस साल कीमत बढ़ने की संभावना के लिए तैयार रहना चाहिए।

iPhone 17 सीरीज की कीमतें क्या हो सकती हैं जानिए यहाँ:

iPhone 17: ₹79,900

iPhone 17 Air: ₹90,000 – 1,00,000

iPhone 17 Pro: ₹1,30,000

iPhone 17 Pro Max: ₹1,45,000

क्या हो सकते हैं बड़े अपग्रेड?

उम्मीद है कि Apple इस साल iPhone 17 के सभी वेरिएंट में 120Hz ProMotion LTPO AMOLED डिस्प्ले मिलेगी। ये फीचर पिछले साल तक सिर्फ प्रो मॉडल वाले iPhones में आया था लेकिन यह Air और स्टैंडर्ड मॉडल में भी आ सकता है।

प्रो मॉडल में ज़्यादा स्क्रैच-रेज़िस्टेंट और एंटी-रिफ्लेक्टिव कोटिंग मिलने की भी उम्मीद है लेकिन इस लीक को पूरी तरह से सच नहीं समझना चाहिए।

iPhone 17 Air और प्रो मॉडल में रैम की भी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है जो उनके पिछले मॉडल में 8GB की तुलना में 12GB रैम के साथ आएगा।

iPhone 17 Air बहुत पतला और हल्का हो सकता है जिसकी मोटाई लगभग 5.5 mm और वजन 150 ग्राम से कम होगा। इसमें एक कैमरा और 3,000 mAH से छोटी बैटरी हो सकती है।

iPhone 17 Pro सीरीज में A19 Pro चिपसेट हो सकता है जो फोन की स्पीड और बैटरी टाइम को थोड़ा और बेहतर बनाएगा। iPhone 17 Pro Max में सबसे बड़ी 5,000mAh बैटरी हो सकती है जो पिछले मॉडल की 4,676mAh बैटरी से ज्यादा है।

iPhone 17 Pro में बेहतर 48MP टेलीफोटो लेंस हो सकता है जिससे ये Apple का पहला फोन होगा जिसमें तीन 48MP कैमरे होंगे। सभी iPhone 17 मॉडल में सेल्फी कैमरा भी 12MP से बढ़ाकर 24MP किया जा सकता है जिसमें नया क्रॉप इमेज फीचर भी मिलेगा

