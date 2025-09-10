पाकिस्तान में iPhone 17 खरीदने में निकल जाएंगे पसीने! पहले ही देना पड़ेगा आधा पैसा, डिलीवरी होगी अक्टूबर में

iPhone 17 Series Pakistan Price: Apple की नई iPhone 17 सीरीज को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा है, लेकिन पाकिस्तान में इसकी हलचल बहुत सीमित दिख रही है. वहां की मीडिया ने भी इस बड़े लॉन्च को ज्यादा कवरेज नहीं दिया. आम लोगों के लिए नया iPhone खरीदना आसान नहीं है क्योंकि स्टॉक लिमिटेड है और कीमत भी काफी ज्यादा है. इसके अलावा, Apple के ऑफिशियल पाकिस्तान स्टोर पर अभी तक नए मॉडल लिस्ट नहीं हुए हैं.

प्री-बुकिंग की शुरुआत

पाकिस्तान में iPhone 17 सीरीज की प्री-बुकिंग शुरू हो गई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, Yellowstone नाम का डिस्ट्रीब्यूटर (जो Apple का ऑफिशियल पार्टनर है) प्री-बुकिंग करवा रहा है. इस लिस्ट में iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max शामिल हैं. हालांकि, डिलिवरी बाकी देशों की तुलना में देर से होगी और पाकिस्तान में नए iPhones अक्टूबर 2025 के पहले हफ्ते से मिलने लगेंगे.

50% एडवांस पेमेंट अनिवार्य

येलोस्टोन की ओर से ग्राहकों से कहा गया है कि प्री-बुकिंग के समय फोन की कीमत का 50% एडवांस जमा करना होगा. वजह यह है कि मांग ज्यादा है और स्टॉक कम. साथ ही यह भरोसा भी दिया जा रहा है कि पाकिस्तान में बिकने वाले iPhones पर ऑफिशियल Apple वॉरंटी दी जाएगी. दरअसल, पिछले साल iPhone 16 सीरीज के दौरान कई यूजर्स ने वॉरंटी को लेकर शिकायतें की थीं.

बड़े शहरों में पहले डिलिवरी

पाकिस्तान में नए iPhones की डिलिवरी सबसे पहले बड़े शहरों जैसे कराची, लाहौर और इस्लामाबाद से शुरू होगी. इसके बाद छोटे शहरों में फोन उपलब्ध होंगे. ग्राहकों को सलाह दी गई है कि अगर वे नया मॉडल लेना चाहते हैं तो समय पर प्री-बुकिंग करा लें, क्योंकि यह तय नहीं है कि स्टॉक खत्म होने के बाद फोन कितनी जल्दी दोबारा उपलब्ध होंगे.