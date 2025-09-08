iPhone 17 Launch: क्या 5 साल बाद बढ़ेंगे आईफोन के दाम? लॉन्च से 1 दिन पहले हुआ बड़ा खुलासा

iPhone 17 price in India Leak: बस अब इंतजार खत्म होने वाला है… iPhone 17 सीरीज के लॉन्च में केवल 1 दिन बाकी है और टेक इंडस्ट्री में इस वक्त सिर्फ इसी की चर्चा हो रही है. हर तरफ इसके डिजाइन, फीचर्स और कैमरा अपडेट्स की चर्चा है. लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही है– iPhone 17 भारत में कितने का मिलेगा?

iPhone 17 लॉन्च इवेंट

Apple का सालाना लॉन्च इवेंट 9 सितंबर को होगा. भारतीय समयानुसार इसे रात 10:30 बजे लाइव देखा जा सकेगा. इस बार कंपनी iPhone 17 सीरीज के चार मॉडल्स– iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max लॉन्च करेगी.

भारत में iPhone 17 की शुरुआती कीमत

इंडस्ट्री एनालिस्ट फर्म Techarc के मुताबिक, बेस iPhone 17 मॉडल की कीमत भारत में लगभग ₹86,000 से शुरू हो सकती है. यह पिछले साल लॉन्च हुए iPhone 16 (₹79,900) से लगभग ₹6,000 ज्यादा है.

इस प्राइस रेंज का बढ़ना दो कारणों से माना जा रहा है–

डॉलर और रुपये के बीच एक्सचेंज रेट में बदलाव

2. भारत में लोकल मैन्युफैक्चरिंग का शिफ्ट

एक्सचेंज रेट का असर कीमत पर

Techarc की स्टडी बताती है कि iPhone की लॉन्च प्राइस और USD-INR एक्सचेंज रेट के बीच सीधा कनेक्शन है. पिछले कुछ सालों में iPhone की कीमत हर साल औसतन 7.6% बढ़ी है. वहीं रुपये की वैल्यू डॉलर के मुकाबले हर साल करीब 5.2% गिरी है. इसका मतलब है कि असल में iPhone की कीमत सिर्फ 2.4% सालाना ही बढ़ी है. यह दिखाता है कि Apple ने अपनी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी इस तरह बनाई है कि प्रोडक्ट प्रीमियम भी लगे और इंडियन मार्केट से यूजर्स भी दूर न हों.

2020 के बाद कीमतों में स्थिरता

अगर पिछले कुछ सालों को देखें तो iPhone के बेस मॉडल की कीमत लगभग ₹80,000 पर स्थिर रही है.

• iPhone 11 (2019): ₹64,900

• iPhone 12 (2020): ₹79,900

• iPhone 13 (2021): ₹79,900

• iPhone 14 (2022): ₹79,900

• iPhone 15 (2023): ₹79,900

• iPhone 16 (2024): ₹79,900

भविष्य में प्राइस बढ़ोतरी और मार्केट पर असर

एनालिस्ट्स का कहना है कि अगर Apple ने प्राइस और बढ़ाई, तो इसका असर इंडिया में उसके मार्केट शेयर पर पड़ सकता है. फिलहाल Techarc का अनुमान है कि इस साल Apple करीब 1.5 करोड़ यूनिट्स बेच सकता है और मार्केट का 12-15% हिस्सा हासिल कर सकता है. एक दशक पहले यह आंकड़ा सिर्फ 1-1.5% था. यानी iPhone भारत में तेजी से पॉपुलर हुआ है. हालांकि 2030-33 के बीच ग्रोथ स्लो हो सकती है. फिर भी iPhone आज ज्यादा एक्सेसिबल लग रहा है क्योंकि कीमतों में वास्तविक रूप से बहुत बड़ा इजाफा नहीं हुआ है और साथ ही Apple का इकोसिस्टम भी यूजर्स को जोड़कर रखता है.