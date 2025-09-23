iPhone 17 के बाद Apple लॉन्च करेगा ये Smartphone! डर से कंपकंपा रहा Samsung और Google

Apple अगले साल अपना बहुप्रतीक्षित foldable iPhone लॉन्च करने की तैयारी में है. इस नए iPhone का डिजाइन ऐसा होगा जैसे दो iPhone Airs को साइड-बाय-साइड रखा गया हो. इसकी बॉडी में अल्ट्रा-थिन टाइटेनियम का इस्तेमाल होगा, जिससे यह न केवल स्टाइलिश लगेगा बल्कि मजबूत भी होगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह foldable iPhone iPhone Air पर किए गए प्रयोगों का नतीजा है. ऐसा माना जा रहा है कि iPhone Air को ही Apple ने foldable तकनीक के परीक्षण के लिए प्लेटफॉर्म बनाया. मार्क गुरमन ने इसे एक “तकनीकी उपलब्धि” बताया, जो डिजाइन में सुंदरता और टिकाऊपन दोनों को दर्शाता है.

उत्पादन और असेंबली

हालांकि पहले कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया था कि इसे भारत में असेंबल किया जाएगा, लेकिन गुरमन के अनुसार इसका मुख्य उत्पादन चीन में होगा. हालांकि, चीन में भी इसका केवल एक हिस्सा ही बनेगा.

कीमत और उपलब्धता

कीमत के मामले में यह डिवाइस प्रीमियम कैटेगरी में आएगा. अनुमान है कि इसकी कीमत लगभग $2,000 से शुरू होगी. पहले की रिपोर्ट्स में इसकी कीमत $2,100 से $2,300 तक बताई गई थी.

उपलब्धता की बात करें तो, Apple इस foldable iPhone को iPhone 18 सीरीज के साथ अगले ऑटम में पेश कर सकता है. संभावना है कि इसकी घोषणा सितंबर 2026 में होगी और लॉन्च अक्टूबर या नवंबर में हो सकता है. यह Apple की परंपरा के अनुसार ऑटम प्रोडक्ट लॉन्च का हिस्सा बनेगा.

क्या खास होगा इस नए iPhone में

Foldable iPhone Apple के स्मार्टफोन डिजाइन में बड़ा बदलाव लाएगा. इसमें नए मटेरियल और अनोखा फॉर्म फैक्टर मिलेगा, जो पहले किसी Apple डिवाइस में नहीं देखा गया. इसका डिजाइन दो iPhone Airs के साइड-बाय-साइड लुक के कारण उपयोगकर्ताओं को नया अनुभव देगा.