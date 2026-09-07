iPhone 18 Pro लॉन्च से पहले सस्ता हुआ iPhone 17 Pro, यहां मिल रहा है हजारों रुपये का डिस्काउंट, जानें कैसे बनाएं डील को किफायती

iPhone 17 Price: ऐप्पल यूजर्स iPhone 18 Pro के लॉन्च होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. कंपनी द्वारा 9 सितंबर यानि बुधवार को iPhone 18 Pro सीरीज को लॉन्च करने का एलान कर दिया है. हर बार की तरह ही कोई नया iPhone लॉन्च होने के साथ ही कुछ पुराने मॉडल के दाम कम हो जाते हैं. ऐसे में कई ग्राहक पिछली सीरीज की कीमत कम होने या उनपर डिस्काउंट मिलने का भी इंतजार करते हैं. नए मॉडल की लॉन्चिंग से ठीक पहले पिछले साल के Pro मॉडल यानी iPhone 17 Pro पर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर कई ऑफर्स देखने को मिल रहे हैं.

अगर आप iPhone 17 या iPhone 17 Pro लेना चाहते हैं तो यह आपके लिए एक अच्छा मौका हो सकता है. चलिए जानते हैं यह डिस्काउंट आप कहां और कैसे ले सकते हैं.

कितने का मिल रहा है iPhone 17 Pro?

iPhone 17 Pro लेने वाले ग्राहकों के लिए यह एक अच्छा मौका हो सकता है इस समय आप एक अच्छा डिस्काउंट पाकर डील ग्रैब कर सकते हैं. जानकारी के मुताबिक यह फोन पिछले साल 1,34,900 रुपये की शुरुआती कीमत में लॉन्च किया गया था. लेकिन, फिलहाल यह फ्लिपकार्ट पर आपको 1,32,900 रुपये की कीमत पर मिल रहा है. इस फोन को लेने के लिए अगर आप flipkart Axis Bank का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो उसपर सीधे 7 हजार रुपये का डिस्काउंट अलग से मिल जाएगा. जिसके बाद iPhone 17 Pro की कीमत 1,25,900 रुपये रह जाएगा. यानि फोन अपनी लॉन्चिंग कीमत से करीब 9 हजार रुपये कम का मिल रहा है.

iPhone 17 की भी घटी कीमत