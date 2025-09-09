iPhone 17 Air Launch: कैसा होगा दुनिया का सबसे पतला आईफोन? Leak हुई डिजाइन, फटाफट देखें First Look

iPhone 17 Air Image Leak: Apple का Awe Dropping Event 9 सितम्बर को होने जा रहा है. इस इवेंट में सबसे ज्यादा चर्चा जिस मॉडल की है, वह है iPhone 17 Air. माना जा रहा है कि यह मॉडल पिछले साल के Plus वेरिएंट को रिप्लेस कर सकता है. खास बात यह है कि यह फोन अब तक का सबसे पतला iPhone हो सकता है. आइए जानते हैं, लॉन्च से पहले iPhone 17 Air को लेकर क्या उम्मीदें लगाई जा रही हैं. सोशल मीडिया पर इसका डिजाइन भी काफी वायरल हो रहा है. टिप्सटर शिशिर ने इसकी तस्वीरें शेयर की हैं.

iPhone 17 Air से क्या उम्मीदें हैं?

अब तक का सबसे पतला iPhone

रिपोर्ट्स के मुताबिक iPhone 17 Air की मोटाई सिर्फ 5.5 mm हो सकती है. यह iPhone 6 (6.9 mm) से भी पतला होगा.

2. सिंगल कैमरा सेटअप

इसमें सिर्फ एक कैमरा मिलने की उम्मीद है, जो मुख्य वाइड लेंस होगा. इसमें 2x ऑप्टिकल क्वालिटी जूम मिल सकता है, लेकिन अल्ट्रा-वाइड और टेलीफोटो लेंस शायद न मिलें.

3. Apple A19 चिप और 12GB RAM

iPhone 17 Air में नया A19 चिप आने की संभावना है, लेकिन A19 Pro सिर्फ Pro मॉडल्स तक सीमित रह सकता है. पिछले साल के मुकाबले इस बार 12GB RAM दी जा सकती है, ताकि Apple Intelligence बेहतर तरीके से काम करे.

4. अल्यूमिनियम और ग्लास बिल्ड

फोन का बॉडी अल्यूमिनियम और ग्लास से बना हो सकता है. यानी इस बार टाइटेनियम का ऑप्शन शायद खत्म हो जाए.

5. Dynamic Island और 6.3-इंच डिस्प्ले

iPhone 17 Air का डिजाइन पिछले iPhones जैसा ही होगा, लेकिन इसमें Dynamic Island जरूर मिलेगा. डिस्प्ले का साइज 6.6 इंच हो सकता है. लेकिन अभी तक ऐप्पल ने कुछ नहीं बताया है. इसका खुलासा लॉन्चिंग के दौरान ही किया जाएगा.