iPhone 16 की कीमत मिलेगा iPhone 16 Pro! मौका चूके तो पछताओगे, यहां मिलेगा सबसे सस्ता

इस बार का सबसे बड़ा धमाका iPhone 16 Pro पर देखने को मिल रहा है. अभी तक iPhone 16 Pro की कीमत ₹1,12,900 है और लॉन्च के समय यह ₹1,19,900 में उपलब्ध था. लेकिन सेल के दौरान यह प्रीमियम फोन सिर्फ ₹69,999 में खरीदा जा सकेगा.

By: Renu chouhan | Published: September 13, 2025 1:06:07 PM IST

Flipkart अपनी Big Billion Days Sale 23 सितंबर से शुरू करने जा रहा है और इस बार का सबसे बड़ा धमाका iPhone 16 Pro पर देखने को मिल रहा है. अभी तक iPhone 16 Pro की कीमत ₹1,12,900 है और लॉन्च के समय यह ₹1,19,900 में उपलब्ध था. लेकिन सेल के दौरान यह प्रीमियम फोन सिर्फ ₹69,999 में खरीदा जा सकेगा. यानी आपको सीधा ₹42,901 की बचत होगी.

क्यों है यह डील खास?
iPhone 16 Pro वैसे ही एक पावरफुल स्मार्टफोन है. इसमें Apple का लेटेस्ट A-सीरीज चिपसेट, शानदार ProMotion OLED डिस्प्ले, और बेहतरीन कैमरा सिस्टम दिया गया है. यह फोन फोटोग्राफी और परफॉर्मेंस दोनों के लिए बेस्ट है. अब जब इसकी कीमत ₹70,000 से भी कम हो रही है, तो यूज़र्स को फ्लैगशिप स्मार्टफोन का मज़ा मिड-प्रीमियम प्राइस पर मिलेगा.

डिस्काउंट का असली खेल
फ्लिपकार्ट ने अभी तक यह क्लियर नहीं किया है कि यह ₹69,999 का प्राइस फ्लैट डिस्काउंट से आया है या इसमें बैंक ऑफर और एक्सचेंज ऑफर भी शामिल होंगे. लेकिन यूज़र्स के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि फाइनल प्राइस ₹69,999 रहेगा, जो किसी भी हालत में बहुत बड़ा डील है.

बाकी iPhone मॉडल्स पर भी ऑफर
सिर्फ iPhone 16 Pro ही नहीं, बल्कि इसके बाकी वेरिएंट्स भी भारी डिस्काउंट पर मिलने वाले हैं.

iPhone 16 Pro Max – लॉन्च प्राइस ₹1,44,900, अब सिर्फ ₹89,999
iPhone 16 – ₹51,999
iPhone 14 – ₹39,999

इस बार Apple लवर्स के लिए कई ऑप्शन्स होंगे और हर बजट में iPhone लेने का मौका मिलेगा.

जल्दी करें वरना स्टॉक खत्म हो जाएगा
पिछले सालों का अनुभव बताता है कि Flipkart की Big Billion Days Sale में iPhone कुछ ही मिनटों में आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं. इस बार भी ऐसा हो सकता है. इसलिए अगर आप सच में अपग्रेड करना चाहते हैं, तो सेल लाइव होते ही तुरंत बाय करना पड़ेगा.

