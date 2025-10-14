iPhone 16 Pro पर Flipkart, Croma या BigBasket पर गजब Offers! कहां मिल रहा है सबसे सस्ता?

जैसे ही 20 अक्टूबर 2025 की दिवाली नज़दीक आ रही है, भारत के प्रमुख ऑनलाइन रिटेलर्स ने अपने फेस्टिव सेल की शुरुआत कर दी है. इस साल का सबसे बड़ा आकर्षण है Apple का iPhone 16 Pro. भले ही सितंबर में iPhone 17 सीरीज़ लॉन्च हो चुकी है, फिर भी iPhone 16 Pro अपने प्रीमियम डिज़ाइन, भरोसेमंद परफॉर्मेंस और थोड़े कम प्राइस टैग के कारण खरीदारों में बेहद लोकप्रिय है. यह डिवाइस पुराने iPhone या Android यूज़र्स के लिए अपग्रेड करने का सुनहरा मौका भी पेश करता है.

iPhone 16 Pro की खासियतें

iPhone 16 Pro में 6.3 इंच का Super Retina XDR डिस्प्ले है, जो ProMotion तकनीक के साथ आता है. इसका 120Hz का एडैप्टिव रिफ्रेश रेट एनीमेशन को स्मूद और विज़ुअल को शार्प बनाता है. टाइटेनियम फ्रेम और टेक्सचर्ड मैट ग्लास बैक इसे स्टाइलिश और मजबूत दोनों बनाते हैं. A18 Pro चिप और iOS 18 के साथ यह फोन बेहतरीन परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर स्थिरता प्रदान करता है.

Flipkart का ऑफर सबसे बड़ा

फेस्टिवल के दौरान Flipkart ने iPhone 16 Pro के 256GB वेरिएंट पर सबसे बड़ा डिस्काउंट पेश किया है. इसकी लिस्टेड कीमत ₹1,04,999 है, जो पहले ₹1,19,900 थी. इसके अलावा, Axis Bank क्रेडिट कार्ड यूज़र्स को अतिरिक्त ₹4,000 की छूट और पुराने फोन के ट्रेड-इन पर ₹61,900 तक का बोनस मिल सकता है. Flipkart उन यूज़र्स के लिए सबसे फायदेमंद है जो ऑनलाइन खरीदारी और ज्यादा डिस्काउंट दोनों चाहते हैं.

Croma और Vijay Sales के विकल्प

Croma ने वही 256GB वेरिएंट ₹1,13,490 में पेश किया है. डिस्काउंट Flipkart जितना बड़ा नहीं है, लेकिन यह उन खरीदारों के लिए बेहतर है जो ऑफलाइन पिकअप और भरोसेमंद रिटेल एक्सपीरियंस पसंद करते हैं. Vijay Sales का ऑफर ₹1,14,900 है और ICICI Bank क्रेडिट कार्ड से बिना EMI के पेमेंट पर तुरंत ₹5,000 की छूट भी मिलती है. इसलिए यह भी एक मजबूत विकल्प बनता है.

Reliance Digital और BigBasket की पेशकश

Reliance Digital ने 256GB वेरिएंट की कीमत ₹1,19,900 रखी है, जो Apple की आधिकारिक कीमत के करीब है. हालांकि, लिमिटेड टाइम कैशबैक और एक्सेसरी बंडल ऑफर्स से मूल्यवर्धन मिल सकता है. दिलचस्प बात यह है कि BigBasket, जो सामान्यत: ग्रोसरी डिलीवरी प्लेटफॉर्म है, इस बार iPhone 16 Pro में एंट्री कर रहा है. 128GB वेरिएंट की कीमत ₹99,990 है, जिससे यह Diwali 2025 में Apple का सबसे किफायती प्रीमियम स्मार्टफोन बन जाता है.