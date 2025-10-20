Home > टेक - ऑटो > iPhone 15 बना अब तक का सबसे सस्ता iPhone! Amazon पर मिल रहा ₹49,999 में, iPhone 16e से भी सस्ता

iPhone 15 (128GB) अब Amazon पर सिर्फ ₹49,999 में मिल रहा है- जो इसे iPhone 16e से भी सस्ता बना देता है. यह कीमत अब तक की सबसे कम प्राइस है, जिससे iPhone 15 भारत का सबसे किफायती प्रीमियम iPhone बन गया है.

By: Renu chouhan | Published: October 20, 2025 7:04:06 AM IST

अगर आप इस साल iPhone लेना चाहते हैं लेकिन नया iPhone 17 Series आपका बजट बिगाड़ रहा है, तो आपके लिए खुशखबरी है. Apple भले ही iPhone 16e को सबसे सस्ता मॉडल बता रहा हो, लेकिन Amazon पर मिल रही डील ने सबको चौंका दिया है. iPhone 15 (128GB) अब Amazon पर सिर्फ ₹49,999 में मिल रहा है- जो इसे iPhone 16e से भी सस्ता बना देता है. यह कीमत अब तक की सबसे कम प्राइस है, जिससे iPhone 15 भारत का सबसे किफायती प्रीमियम iPhone बन गया है.

Amazon पर iPhone 15 की जबरदस्त डील
Amazon पर 9,901 रुपये की छूट के बाद iPhone 15 का बेस वेरिएंट (128GB) ₹49,999 में उपलब्ध है. अगर आप ज्यादा स्टोरेज चाहते हैं, तो इसका 256GB वर्ज़न ₹59,999 में मिल रहा है. यह वेरिएंट सीधे iPhone 16e के बेस मॉडल से मुकाबला करता है, क्योंकि iPhone 16e सिर्फ 128GB स्टोरेज के साथ आता है.

iPhone 15 के कलर ऑप्शन
iPhone 16e जहां सीमित कलर्स में आता है, वहीं iPhone 15 आपको अपने सभी पुराने लॉन्च कलर्स में मिलता है- ब्लू, ब्लैक, पिंक, ग्रीन और येलो. इसके अलावा, अगर आपके पास पुराना स्मार्टफोन है, तो एक्सचेंज ऑफर में कीमत और भी घट सकती है. इससे यह डील और भी सस्ती और आकर्षक बन जाती है.

क्या ₹50,000 में iPhone 15 खरीदना सही रहेगा?
iPhone 15 दो साल पुराना मॉडल है, लेकिन फीचर्स के मामले में अब भी यह बेहतरीन वैल्यू फॉर मनी है. Apple ने इसे अब अपनी वेबसाइट से हटा दिया है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस और डिज़ाइन आज भी तगड़ी है.
* इसमें है Dynamic Island डिस्प्ले, जो आपको प्रीमियम iPhone जैसा फील देता है.
* कैमरा सेटअप में है 48MP मेन कैमरा और 12MP अल्ट्रा-वाइड लेंस, जो शानदार फोटोज़ खींचता है.
* A16 Bionic चिप और 6GB RAM के साथ यह फोन तेज़ और स्मूद परफॉर्मेंस देता है.
* इसमें है नया USB-C चार्जिंग पोर्ट और मजबूत Ceramic Shield ग्लास.
* फोन iOS 26 पर चलता है और Apple इसे आने वाले 4 साल तक अपडेट्स देता रहेगा.

iPhone 16e से तुलना
हालांकि iPhone 16e में नए Apple Intelligence (AI) फीचर्स दिए गए हैं, लेकिन iPhone 15 अभी भी कुल अनुभव के मामले में बेहतर संतुलन देता है. आप इसमें ChatGPT जैसी थर्ड पार्टी AI ऐप्स डाउनलोड करके स्मार्ट फीचर्स का फायदा ले सकते हैं. मतलब, अगर आपको Apple का भरोसा, प्रीमियम डिजाइन और मजबूत परफॉर्मेंस चाहिए- तो ₹50,000 में iPhone 15 एक दमदार और समझदारी भरा सौदा है.

ऑनलाइन डील कैसे पाएं?
1. Amazon ऐप या वेबसाइट खोलें.
2. सर्च बार में टाइप करें – *iPhone 15 (128GB)*.
3. “Exchange offer” चुनें (अगर आपके पास पुराना फोन है).
4. बैंक ऑफर और कूपन देखें.
5. भुगतान करें और डील का फायदा उठाएं.

