iPhone 15 Sale: धड़ाम हुई iPhone 15 की कीमत 40 हजार से कम में मिल रहा फोन, चार्चर भी फ्री, जानें नया दाम

iPhone 15 Sale: अगर आप नया स्मार्टफोन खरीदने की योजना बना रहे हैं और लंबे समय से एप्पल डिवाइस का इंतजार कर रहे थे, तो ये समय आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है. Croma ने अपनी ‘एवरीथिंग एप्पल’ सेल की शुरुआत की है, जिसमें Apple के कई प्रोडक्ट्स पर भारी छूट और शानदार ऑफर्स दिए जा रहे हैं. ये सेल 29 मई से 14 जून तक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है.

आईफोन 15 पर शानदार डील

इस सेल का सबसे बड़ा शानदार iPhone 15 है. कंपनी के अनुसार 128 जीबी वेरिएंट को प्रभावी तौर पर करीब 36,891 रुपये की कीमत में खरीदा जा सकता है. ये कीमत कई ऑफर्स को मिलाकर तैयार की गई है, जिसमें एक्सचेंज बोनस, डिस्काउंट कूपन और टाटा न्यू बेनिफिट्स शामिल हैं.

इसके अलावा बैंक ऑफर्स और प्रमोशनल डिस्काउंट भी कस्टमरों को ज्यादा बचत का मौका दे रहे हैं. ऐसे में ये ऑफर उन लोगों के लिए खास है जो प्रीमियम स्मार्टफोन को कम कीमत में खरीदना चाहते हैं.

फ्री चार्जर का भी फायदा

सेल के दौरान एक और खास सुविधा ये है कि आईफोन 15 के साथ 2,190 रुपये कीमत का ओरिजिनल एप्पल एडाप्टर बिल्कुल मुफ्त दिया जा रहा है. हालांकि ये ऑफर सीमित समय और स्टॉक तक ही उपलब्ध रहेगा. ये फायदा कस्टमरों के लिए ज्यादा वैल्यू जोड़ता है, क्योंकि चार्जर अलग से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

आईफोन 16 और आईफोन 17 पर भी ऑफर्स

इस सेल में सिर्फ आईफोन 15 ही नहीं, बल्कि नए मॉडल्स पर भी छूट मिल रही है. iPhone 16 के 128 जीबी वेरिएंट की प्रभावी कीमत करीब 40,041 रुपये बताई जा रही है.

वहीं iPhone 17 के 256 जीबी मॉडल पर भी आकर्षक ऑफर्स मिल रहे हैं. इसमें बैंक कैशबैक, डिस्काउंट कूपन और एक्सचेंज बोनस जैसे फायदे शामिल हैं, जिससे कीमत काफी कम हो जाती है.

मैकबुक और आईपैड पर भी डील

इस सेल में सिर्फ आईफोन ही नहीं, बल्कि लैपटॉप और टैबलेट भी ऑफर में शामिल हैं. MacBook Air M5 को स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए खास छूट के साथ लगभग 73,540 रुपये की शुरुआती प्रभावी कीमत में उपलब्ध कराया जा रहा है.

इसके साथ ही iPad के कुछ मॉडल्स पर फ्री एक्सेसरीज जैसे पेंसिल और कवर भी दिए जा रहे हैं, जो इस डील को और भी शानदार बनाते हैं.

सीमित समय का मौका

क्रोमा की ये ‘एवरीथिंग एप्पल’ सेल सीमित समय के लिए ही उपलब्ध है और 14 जून तक ग्राहक इसका लाभ उठा सकते हैं. ऑफर्स ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों स्टोर्स पर लागू हैं. जो लोग एप्पल प्रोडक्ट खरीदने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए ये सेल बेहतर बचत और प्रीमियम डिवाइस पाने का सुनहरा अवसर हो सकती है.