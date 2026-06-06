iOS 27 से बाहर हो सकते हैं iPhone के ये मॉडल, अपडेट आने से पहले चेक कर लें अपना फोन

iPhone iOS 27: Apple का साल का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर इवेंट, WWDC 2026, तेज़ी से पास आ रहा है. 8 जून को होने वाले इस इवेंट में, कंपनी iOS 27 लॉन्च करेगी, जिसमें कई नए AI फीचर्स और बेहतर Siri एक्सपीरियंस मिलने की उम्मीद है. हालांकि, यह खबर कुछ iPhone यूज़र्स के लिए थोड़ी निराश करने वाली हो सकती है. एक नई लीक के मुताबिक, कुछ पुराने iPhone मॉडल्स को iOS 27 अपडेट नहीं मिलेगा. इसलिए, यह जानना ज़रूरी है कि आपका फ़ोन इस लिस्ट में है या नहीं.

इन iPhone मॉडल्स को नहीं मिलेगा iOS 27

एक लीक रिपोर्ट के मुताबिक, Apple iOS 27 सपोर्ट को iPhone 12 सीरीज़ और उससे नए मॉडल्स तक ही सीमित रख सकता है. अगर यह जानकारी सच साबित होती है, तो iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max और iPhone SE 2nd जेनरेशन के यूज़र्स को नया ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं मिलेगा. हालांकि, यह फैसला पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि इन डिवाइसेज़ को पहले ही कई सालों से सॉफ्टवेयर अपडेट मिल रहे हैं. अच्छी खबर यह है कि अगर उन्हें iOS 27 नहीं भी मिलता है, तो भी Apple कुछ समय तक पुराने सॉफ्टवेयर वर्जन के लिए सिक्योरिटी अपडेट और बग फिक्स देना जारी रख सकता है. इससे यूज़र सिक्योरिटी और डिवाइस स्टेबिलिटी बनी रहेगी.

कौन से iPhone को नया अपडेट मिलेगा?

लेटेस्ट जानकारी के मुताबिक, iOS 27 अपडेट iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14, iPhone 15, iPhone 16 और iPhone 17 सीरीज़ के सभी बड़े मॉडल के लिए मिलने की उम्मीद है. तीसरी जेनरेशन के iPhone SE और आने वाली iPhone 18 सीरीज़ को भी नया सॉफ्टवेयर मिलने की उम्मीद है. हालांकि, यह जानकारी पूरी तरह से लीक हुई रिपोर्ट पर आधारित है, और आखिरी फैसला Apple WWDC 2026 में बताएगा. हमेशा की तरह, कंपनी अपने नए सॉफ्टवेयर के साथ बेहतर सिक्योरिटी, नए फीचर्स और परफॉर्मेंस में सुधार लाने की उम्मीद है. इसलिए, iPhone यूज़र्स अब 8 जून के इवेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

iOS 27 सपोर्टेड iPhone लिस्ट (लीक रिपोर्ट के अनुसार)

iPhone 12 Series

आईफोन 12

आईफोन 12 मिनी

आईफोन 12 प्रो

आईफोन 12 प्रो मैक्स

iPhone 13 Series

आईफोन 13 मिनी

आईफोन 13 प्रो

आईफोन 13 प्रो मैक्स

आईफोन 14

आईफोन 14 प्लस

आईफोन 14 प्रो

आईफोन 14 प्रो मैक्स

आईफोन 15

आईफोन 15 प्लस

आईफोन 15 प्रो

आईफोन 15 प्रो मैक्स

आईफोन 16

आईफोन 16 प्लस

आईफोन 16 प्रो

आईफोन 16 प्रो मैक्स

आईफोन 16ई

आईफोन 17

आईफोन 17 एयर

आईफोन 17 प्रो

आईफोन 17 प्रो मैक्स

iPhone SE

आईफोन एसई (तीसरी जनरेशन)

आईफोन 18 सीरीज (लॉन्च के बाद)

इन iPhone को नहीं मिलेगा अपडेट (संभावित)

आईफोन 11

आईफोन 11 प्रो

आईफोन 11 प्रो मैक्स

आईफोन एसई (दूसरी जनरेशन)

AI फीचर्स एक बड़ा आकर्षण

इस बार iOS 27 में AI सबसे खास फीचर होने की संभावना है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, Apple अपने Siri वर्चुअल असिस्टेंट को पहले से कहीं ज़्यादा स्मार्ट बनाने की तैयारी कर रहा है. नया Siri ज़्यादा नैचुरल बातचीत को समझ पाएगा, कॉन्टेक्स्ट को बेहतर ढंग से समझ पाएगा और अलग-अलग ऐप्स के साथ ज़्यादा गहराई से काम कर पाएगा. Apple इंटेलिजेंस को Photos, Camera, Wallet और Shortcuts जैसे ऐप्स तक भी बढ़ाया जा सकता है. ऐसी अफवाहें हैं कि यूज़र्स सिर्फ़ टेक्स्ट कमांड डालकर फ़ोटो एडिट कर पाएंगे और आसान भाषा में इंस्ट्रक्शन देकर नए शॉर्टकट बना पाएंगे. Camera ऐप में भी कई सालों के बाद बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. इस सिनेरियो में, iOS 27 Apple के अब तक के सबसे बड़े AI अपडेट्स में से एक साबित हो सकता है.