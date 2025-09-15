आज से बदल जाएगी आपके iPhone की दुनिया! iOS 26 अपडेट लाया नया लुक और स्मार्ट फीचर्स; ध्यान रखें ये बातें
Home > टेक - ऑटो > आज से बदल जाएगी आपके iPhone की दुनिया! iOS 26 अपडेट लाया नया लुक और स्मार्ट फीचर्स; ध्यान रखें ये बातें

आज से बदल जाएगी आपके iPhone की दुनिया! iOS 26 अपडेट लाया नया लुक और स्मार्ट फीचर्स; ध्यान रखें ये बातें

Apple ने घोषणा की है कि 15 सितंबर 2025 से वह अपने लेटेस्ट iOS 26 को रिलीज करने जा रहा है. इस अपडेट में कई नए फीचर्स, सिक्योरिटी अपग्रेड और Apple Intelligence टूल्स शामिल होंगे.

By: Renu chouhan | Published: September 15, 2025 7:07:40 AM IST

आज से बदल जाएगी आपके iPhone की दुनिया! iOS 26 अपडेट लाया नया लुक और स्मार्ट फीचर्स; ध्यान रखें ये बातें

Apple ने घोषणा की है कि 15 सितंबर 2025 से वह अपने लेटेस्ट iOS 26 को रिलीज करने जा रहा है. इस अपडेट में कई नए फीचर्स, सिक्योरिटी अपग्रेड और Apple Intelligence टूल्स शामिल होंगे. हर बड़ा अपडेट रोमांचक होता है, लेकिन अगर आप पहले से अपने iPhone को तैयार नहीं करेंगे, तो इंस्टॉलेशन के समय दिक्कतें आ सकती हैं. इसलिए बेहतर है कि स्टोरेज खाली करना, बैकअप लेना और कम्पैटिबिलिटी चेक करना जैसे जरूरी कदम पहले से उठाए जाएं. इससे आप बिना किसी परेशानी के iOS 26 का पूरा मजा ले पाएंगे.

iOS 26 कब और किन iPhones पर मिलेगा?
Apple का iOS 26 अपडेट 15 सितंबर 2025 से रोलआउट होना शुरू होगा. हालांकि, यह सभी iPhones पर काम नहीं करेगा. Apple ने साफ किया है कि कुछ नए फीचर्स, खासकर Apple Intelligence, केवल नए iPhone मॉडल्स पर ही काम करेंगे. अगर आपके पास iPhone 11 या उससे नया मॉडल है, तो आपको यह अपडेट मिल जाएगा. इसमें iPhone 12, 13, 14, 15, 16 और iPhone SE (2nd जनरेशन और उसके बाद के मॉडल्स) भी शामिल हैं. लेकिन अगर आपके पास iPhone 11 से पुराना मॉडल है या पुराना SE है, तो आपको iOS 26 का सपोर्ट नहीं मिलेगा.

स्टोरेज खाली करें ताकि अपडेट आसानी से हो सके
iOS 26 को इंस्टॉल करने से पहले आपके iPhone में पर्याप्त स्टोरेज होना चाहिए. अगर आपके फोन में पहले से ही बहुत सारी ऐप्स और फाइलें भरी हुई हैं, तो अपडेट के दौरान दिक्कत आ सकती है. इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि उन ऐप्स को डिलीट कर दें जिनका आप अब इस्तेमाल नहीं करते. इसके अलावा आप Settings → General → iPhone Storage में जाकर देख सकते हैं कि कौन-सी ऐप्स सबसे ज्यादा स्पेस ले रही हैं. साथ ही, आप iCloud का इस्तेमाल करके अपनी फ़ोटो और वीडियो स्टोर कर सकते हैं. “Offload Unused Apps” ऑप्शन ऑन करके भी स्पेस बचाया जा सकता है.

बैकअप लेना जरूरी है
अपडेट से पहले सबसे अहम स्टेप है अपने iPhone का बैकअप लेना. क्योंकि कभी-कभी अपडेट के दौरान डाटा लॉस हो सकता है. अगर आपके पास Mac है, तो iPhone को कनेक्ट करके Finder में बैकअप लें और उसे आर्काइव कर दें ताकि वह ओवरराइट न हो. वहीं Windows पर आप Apple Devices ऐप से बैकअप कर सकते हैं. अगर आप चाहते हैं कि हेल्थ डाटा और पासवर्ड भी सेव हों, तो बैकअप को एन्क्रिप्ट करना न भूलें.

बैटरी और Wi-Fi का ध्यान रखें
अपडेट इंस्टॉल करने में समय लगता है और इसके दौरान बैटरी की खपत भी ज्यादा होती है. इसलिए बेहतर होगा कि आपका iPhone कम से कम 70–80% चार्ज हो या चार्जर से कनेक्टेड हो. साथ ही, एक अच्छा और स्थिर Wi-Fi कनेक्शन होना भी जरूरी है, क्योंकि अपडेट फाइल का साइज बड़ा हो सकता है.

अपडेट कैसे इंस्टॉल करें?
जैसे ही iOS 26 रिलीज होगा, आप अपने iPhone की सेटिंग्स में जाकर इसे इंस्टॉल कर पाएंगे. इसके लिए Settings → General → Software Update में जाएं और देखें कि iOS 26 का नोटिफिकेशन आया है या नहीं. जैसे ही यह उपलब्ध होगा, “Download and Install” पर क्लिक करें और प्रोसेस शुरू हो जाएगा.

नए फीचर्स का क्या ध्यान रखें?
हालांकि iOS 26 सभी iPhones पर आएगा, लेकिन इसके सारे फीचर्स हर मॉडल पर काम नहीं करेंगे. Apple Intelligence जैसी AI-आधारित सुविधाएं केवल नए और पावरफुल iPhones पर मिलेंगी. यानी अगर आपका iPhone पुराना है तो आपको केवल बेसिक अपडेट और सिक्योरिटी अपग्रेड ही मिल पाएंगे.

Tags: iOS 26iOS 26 UpdateiPhone
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

रेड लेटेक्स ड्रेस में कहर: निकी मिनाज के सेक्सी और...

September 15, 2025

त्योहारों पर अपनाएँ साई पल्लवी का ट्रेडिशनल स्टाइल, खूबसूरती को...

September 15, 2025

“क्राइम, थ्रिलर और ड्रामा , इस साल की सबसे हिट...

September 15, 2025

आउटर बैंक्स स्टार, Madelyn Cline के इन Bikini फोटोशूट ने...

September 15, 2025

ग्लैमर और इंटिमेसी से सजी लेस्बियन शॉर्ट फिल्में जो हदें...

September 14, 2025

कपड़े उतार मचाई हाय-तौबा, सोफिया की Bikini Photos वायरल

September 14, 2025
आज से बदल जाएगी आपके iPhone की दुनिया! iOS 26 अपडेट लाया नया लुक और स्मार्ट फीचर्स; ध्यान रखें ये बातें

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

आज से बदल जाएगी आपके iPhone की दुनिया! iOS 26 अपडेट लाया नया लुक और स्मार्ट फीचर्स; ध्यान रखें ये बातें

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

आज से बदल जाएगी आपके iPhone की दुनिया! iOS 26 अपडेट लाया नया लुक और स्मार्ट फीचर्स; ध्यान रखें ये बातें
आज से बदल जाएगी आपके iPhone की दुनिया! iOS 26 अपडेट लाया नया लुक और स्मार्ट फीचर्स; ध्यान रखें ये बातें
आज से बदल जाएगी आपके iPhone की दुनिया! iOS 26 अपडेट लाया नया लुक और स्मार्ट फीचर्स; ध्यान रखें ये बातें
आज से बदल जाएगी आपके iPhone की दुनिया! iOS 26 अपडेट लाया नया लुक और स्मार्ट फीचर्स; ध्यान रखें ये बातें