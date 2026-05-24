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Inverter Care Tips: वेकेशन पर जाने से पहले इन्वर्टर को ऐसे करें सेट, वरना ब्लास्ट हो जाएगी बैटरी

Inverter Care Tips: छुट्टियों में इन्वर्टर की सही देखभाल जरूरी है. घर छोड़ते समय उसे बंद या नॉर्मल मोड में रखें, बैटरी फुल चार्ज करें और लौटने पर जांच करें ताकि बैटरी खराबी या नुकसान से बचा जा सके.

By: Sanskriti Jaipuria | Published: May 24, 2026 2:34:15 PM IST

Inverter Care Tips: वेकेशन पर जाने से पहले इन्वर्टर को ऐसे करें सेट, वरना ब्लास्ट हो जाएगी बैटरी


Inverter Care Tips: गर्मियों की छुट्टियां शुरू होते ही ज्यादातर लोग घूमने-फिरने या अपने पैतृक घर जाने की तैयारी करने लगते हैं. ऐसे में घर अक्सर कुछ दिनों के लिए बंद रहता है और बिजली की जरूरत भी नहीं होती. लोग आमतौर पर फ्रिज, टीवी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ मेन MCB बंद कर देते हैं, लेकिन इन्वर्टर को भूल जाना एक बड़ी गलती साबित हो सकती है. सही देखभाल न होने पर इन्वर्टर की बैटरी खराब होने या गंभीर स्थिति में नुकसान का खतरा बढ़ जाता है.

अगर आप एक से दो हफ्ते के लिए घर से बाहर जा रहे हैं और घर की बिजली आपूर्ति चालू रहने वाली है, तो इन्वर्टर को नॉर्मल मोड में रखना बेहतर होता है. इससे बैटरी ठीक तरीके से चार्ज होती रहती है और उसकी सेहत बनी रहती है. आजकल कई मॉडर्न इन्वर्टर में स्मार्ट चार्जिंग और अलग-अलग बैटरी मोड जैसे स्टैंडर्ड या टैबुलर मोड चुनने का ऑप्शन मिलता है, जिससे बैटरी के अनुसार बेहतर प्रदर्शन सुनिश्चित किया जा सकता है.

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 इन्वर्टर कब पूरी तरह बंद करना चाहिए?

अगर आप घर छोड़ते समय मेन पावर सप्लाई भी बंद कर रहे हैं, तो इन्वर्टर को भी पूरी तरह ऑफ करना जरूरी है. इस स्थिति में इन्वर्टर का स्विच बंद करने के साथ-साथ उसे सॉकेट से अनप्लग करना चाहिए. इसके अलावा बैटरी टर्मिनल्स को सावधानीपूर्वक डिस्कनेक्ट कर देना चाहिए, ताकि बैटरी में धीरे-धीरे चार्ज खत्म न हो और वह सुरक्षित रहे. 

छुट्टियों से पहले और बाद में बैटरी का ध्यान

घर छोड़ने से पहले बैटरी को पूरी तरह चार्ज करना बेहद जरूरी है. फुल चार्ज बैटरी लंबे समय तक स्टोर रह सकती है और कई हफ्तों तक बेहतर स्थिति में बनी रहती है. यदि बैटरी को डिस्चार्ज हालत में छोड़ दिया जाए, तो वो डीप डिस्चार्ज में जा सकती है, जिससे उसकी क्षमता और बैकअप पर असर पड़ता है. छुट्टियों से लौटने के बाद तुरंत इन्वर्टर को चालू न करें. पहले बैटरी टर्मिनल्स, पानी का लेवल, धूल और जंग जैसी चीजों की जांच करें. खासकर लीड-एसिड बैटरी में पानी का लेवल समय के साथ कम हो सकता है, जिसे जांचकर सही करना जरूरी होता है.

 सही देखभाल से बच सकते हैं बड़े नुकसान

इन्वर्टर और बैटरी की कीमत आमतौर पर काफी होती है, इसलिए उनकी सही देखभाल जरूरी है. गर्मी के मौसम में बिजली कटौती के दौरान ये सबसे ज्यादा काम आते हैं, लेकिन बारिश और सर्दियों में भी इनकी उपयोगिता बनी रहती है. थोड़ी सी सावधानी और सही मेंटेनेंस अपनाकर आप बैटरी की उम्र बढ़ा सकते हैं और बड़े खर्च से बच सकते हैं.

Tags: inverter battery care guideinverter battery use tipsInvertor tipstips and tricks
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