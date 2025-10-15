अब नहीं देख सकते गंदी गंदी Reels, Instagram के इस फैसले पर खुश हो गए Gen Z के मां-बाप

Instagram Reels News: इंस्टाग्राम रील के पीछे आधी दुनिया पागल है. टिकटोक के बाद हर कोई रील देखता है. इतना ही नहीं बल्कि इस रील पर लोग घंटों घंटों का समय बर्बाद कर देते हैं. वहीं अब मेटा ने मंगलवार को घोषणा की कि इंस्टाग्राम अब 18 साल से कम उम्र के किशोरों को केवल PG-13 सामग्री ही दिखाएगा, और वो माता-पिता की अनुमति के बिना इसे बदल नहीं पाएंगे. इसका सीधा सीधा मतलब है कि किशोर उपयोगकर्ता ऐसी तस्वीरें और वीडियो देख पाएंगे जो किसी PG-13 फिल्म में दिखाई दे सकती हैं, यानी उनमें सेक्स, ड्रग्स या खतरनाक स्टंट नहीं होंगे.

Meta ने लिया बड़ा फैसला

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मेटा ने एक ब्लॉग पोस्ट में इस बात की जानकारी दी है कि इस बदलाव के तहत अब कठोर भाषा, जोखिम भरे स्टंट और हानिकारक आदतों को बढ़ावा देने वाली पोस्ट छिपाई या रोकी जाएंगी. उदाहरण के लिए, मारिजुआना या खतरनाक व्यवहार से संबंधित पोस्ट अब किशोर उपयोगकर्ताओं को दिखाई नहीं देंगी. इतना ही नहीं बल्कि 18 साल से कम आयु का कोई भी व्यक्ति जो इंस्टाग्राम अकाउंट बनाता है, उसे स्वचालित रूप से प्रतिबंधित किशोर अकाउंट में डाल दिया जाएगा. यह अकाउंट डिफ़ॉल्ट रूप से निजी होगा और कॉस्मेटिक सर्जरी के प्रचार जैसी संवेदनशील सामग्री को पहले ही फ़िल्टर कर देगा. वहीं कई बच्चे अपनी उम्र के बारे में झूठ बोलकर सोशल मीडिया से जुड़ते हैं. मेटा ने ऐसे अकाउंट्स का पता लगाने के लिए एआई का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, लेकिन कंपनी ने यह नहीं बताया है कि अब तक कितने अकाउंट्स का पता चला है.

पेरेंट्स में ख़ुशी की लहर

मेटा अभिभावकों के लिए एक और भी सख्त सेटिंग शुरू कर रहा है, जिससे बच्चे और भी सीमित सामग्री देख पाएंगे. यह कदम सोशल मीडिया के किशोरों के लिए हानिकारक होने की बढ़ती आलोचना के बीच उठाया गया है. मेटा ने पहले ही किशोर उपयोगकर्ताओं को आत्म-क्षति, खान-पान संबंधी विकार या आत्महत्या जैसी परेशान करने वाली सामग्री नहीं दिखाने का संकल्प लिया है.

गैंगस्टरों की तबाह कर दीं पुश्तें! Yogi की सरकार में कितने दुष्टों के हुए एनकाउंटर? डाटा देख छूट जाएंगे पसीने