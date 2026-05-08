Home > टेक - ऑटो > अब से इंस्टाग्राम पर भूलकर भी शेयर न करे प्राइवेट चैट, अब आपके हर मैसेज पर होगी मेटा की नजर; बदला ये खास नियम

अब से इंस्टाग्राम पर भूलकर भी शेयर न करे प्राइवेट चैट, अब आपके हर मैसेज पर होगी मेटा की नजर; बदला ये खास नियम

Instagram Privacy: इंस्टाग्राम पर एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन 8 मई, 2026 से बंद कर दिया गया है. इसका मतलब है कि जो मैसेज आप किसी दोस्त, पार्टनर या बिज़नेस कॉन्टैक्ट को भेजते थे, वे अब पूरी तरह से प्राइवेट नहीं रहे.

By: Shristi S | Published: May 8, 2026 10:03:12 PM IST

अब से इंस्टाग्राम पर भूलकर भी शेयर न करे प्राइवेट चै
अब से इंस्टाग्राम पर भूलकर भी शेयर न करे प्राइवेट चै


Meta Instagram Chat Privacy: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम (Instagram) पर एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन 8 मई, 2026 से बंद कर दिया गया है. इसका मतलब है कि जो मैसेज आप किसी दोस्त, पार्टनर या बिज़नेस कॉन्टैक्ट को भेजते थे, वे अब पूरी तरह से प्राइवेट नहीं रहे. 

असल में, Instagram ने अपने यूज़र्स के बीच होने वाले डायरेक्ट मैसेज से एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन हटा दिया है, और अब Meta संभावित रूप से सभी यूज़र्स के बीच होने वाले मैसेज का कंटेंट देख सकता है. यह कदम Instagram के लाखों-करोड़ों यूज़र्स के लिए एक बड़ा झटका है. यह ध्यान देने वाली बात है कि भारत में 50 करोड़ से ज़्यादा लोग Instagram का इस्तेमाल करते हैं.

You Might Be Interested In

पहले E2EE क्या था?

एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपके मैसेज को आपके फ़ोन से निकलते ही लॉक कर देती है, जिससे यह पक्का हो जाता है कि उन्हें सिर्फ़ उसी व्यक्ति के फ़ोन पर खोला जा सकता है जिसे आपने वे भेजे हैं. एन्क्रिप्शन के साथ, मैसेज का कंटेंट भेजने वाले के डिवाइस से निकलते ही सुरक्षित हो जाता था, और कोई भी, यहां तक कि Meta खुद भी नहीं उसे तब तक नहीं पढ़ सकता था जब तक वह पाने वाले के डिवाइस तक नहीं पहुंच जाता था.  इंस्टाग्राम पर एन्क्रिप्शन दिसंबर 2023 में एक ऑप्शनल फीचर के तौर पर शुरू किया गया था, लेकिन यह कभी भी डिफ़ॉल्ट सेटिंग नहीं बन पाया. यूज़र्स को खुद जाकर इसे मैन्युअली चालू करना पड़ता था. यह शुरुआती ग़लती थी जिसने आखिरकार इस फीचर को खत्म कर दिया.

अब क्या बदला और क्या है वजह?

8 मई से, Meta आपके हर एक Instagram DM को स्कैन कर सकता है. यह आपके मैसेज का कंटेंट पढ़ सकता है, पॉलिसी के उल्लंघन के लिए बातचीत को फ़्लैग कर सकता है, जिन विषयों पर आप बात कर रहे हैं उनके आधार पर आपको विज्ञापन दिखा सकता है, और कानूनी मांग पर यह सारा डेटा सरकार को सौंप सकता है. Meta का आधिकारिक स्पष्टीकरण यह है कि Instagram DM के अंदर बहुत कम लोग E2EE का विकल्प चुन रहे थे, और इसलिए, इस विकल्प को हटाया जा रहा है. इसके अलावा, जो लोग एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग चाहते हैं, वे आसानी से WhatsApp पर जा सकते हैं.

डिजिटल फोरेंसिक विशेषज्ञों का सुझाव है कि Meta ने सुरक्षा से जुड़े कारणों से एन्क्रिप्शन नहीं हटाया, बल्कि यह एक रणनीतिक बिज़नेस फ़ैसला था. समय को देखते हुए, Take It Down Act 19 मई, 2026 को U.S. में लागू होने वाला है; इस कानून के तहत, प्लेटफ़ॉर्म को 48 घंटों के भीतर आपत्तिजनक कंटेंट हटाना होगा. एन्क्रिप्टेड मैसेज के साथ यह मुमकिन नहीं था. Meta ने यह कदम उस कानून के लागू होने से ठीक 11 दिन पहले उठाया. दूसरा बड़ा कारण डेटा और विज्ञापन से जुड़ा है. Meta का बिज़नेस मॉडल अपने यूज़र्स को समझने पर टिका है. एन्क्रिप्टेड मैसेज उस डेटा-कलेक्शन मशीन के अंदर एक “ब्लैक बॉक्स” की तरह काम करते थे. इसका मतलब है कि अगर आप किसी को हाइकिंग बूट्स के बारे में मैसेज करते थे, तो उसके बाद आपके Instagram फ़ीड पर आउटडोर गियर के विज्ञापन दिखने लगते थे.

Instagram पहले ही जानकारी दे चुका था

दिसंबर 2025 में, Meta ने खुद कहा था कि प्राइवेट बातचीत के दौरान होने वाले इंटरैक्शन का इस्तेमाल AI टूल्स की मदद से टारगेटेड विज्ञापन दिखाने के लिए किया जा सकता है. दूसरे शब्दों में, आपकी बातचीत का इस्तेमाल पहले AI मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए किया जाएगा, और उसके बाद, सीधे आपको विज्ञापन दिखाने के लिए किया जाएगा.

भारत पर इसका क्या असर होगा?

भारत Instagram के सबसे बड़े बाज़ारों में से एक है. एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन (E2EE) हटाए जाने के बाद, भारतीय यूज़र्स के Instagram DMs का कंटेंट अब Meta के लिए एक्सेस किया जा सकता है, और भारत सरकार अब कानूनी अनुरोधों के ज़रिए यह डेटा हासिल कर सकती है. DPDP Rules 2025 के तहत, Meta को एक “डेटा फ़िड्यूशरी” के तौर पर वर्गीकृत किया गया है और उसे पर्सनल डेटा प्रोसेस करने से पहले यूज़र की सहमति लेना ज़रूरी है. E2EE हटाए जाने से, Meta इन मैसेज के कंटेंट के साथ क्या कर सकता है, इसका दायरा पूरी तरह से बदल गया है. नतीजतन, एक अहम सवाल उठता है: क्या Meta के मौजूदा प्राइवेसी नोटिस और सहमति तंत्र DPDP Rules 2025 के मुताबिक हैं?

क्या बदलावों की उम्मीद की जा सकती है?

सीधे शब्दों में कहें तो, अगर आप पहले Instagram DMs के ज़रिए संवेदनशील मामलों जैसे बिज़नेस डील्स, राजनीतिक राय, या निजी मामलों पर चर्चा करते थे, तो वह जगह अब एक जोखिम भरा माहौल बन गई है. E2EE हटाए जाने के बाद, Meta के पास अब Instagram DMs के पूरे टेक्स्ट, फ़ोटो और वीडियो, वॉइस कॉल मेटाडेटा, और यहां तक कि बातचीत के पैटर्न तक का एक्सेस है. इसके अलावा, एन्क्रिप्शन न होने से सुरक्षा जोखिम बढ़ गए हैं. असल में, कोई भी सिस्टम जो यूज़र-पठनीय डेटा स्टोर करता है, वह हैकर्स का निशाना बन सकता है. E2EE होने पर, अगर सर्वर से डेटा चोरी भी हो जाता, तो भी उसे पढ़ा नहीं जा सकता था. अब, यह सुरक्षा कवच हटा दिया गया है.

अब आप क्या कर सकते हैं?

अगर आपने Instagram पर एन्क्रिप्टेड चैट का इस्तेमाल किया है, तो आप Settings में जाकर, फिर Your Activity सेक्शन में और आखिर में Download Your Information पर जाकर अपने पुराने मैसेज डाउनलोड कर सकते हैं. Meta का यह फ़ैसला दिखाता है कि सोशल मीडिया की प्राइवेसी पॉलिसी कितनी तेज़ी से बदल सकती हैं, और सिर्फ़ एक ऐप की सेटिंग्स पर पूरी तरह से निर्भर रहना कितना जोखिम भरा हो सकता है.

Tags: instagramMetasocial media
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

चेहरे पर चाहते हैं गुलाबी निखार, अपनाएं ये तरीके

May 8, 2026

तनाव कम करने के लिए कौन से फल खाएं?

May 8, 2026

ज्यादा पपीते खाने के नुकसान

May 8, 2026

इन लोगों को भूलकर भी नहीं खाने चाहिए आम

May 8, 2026

बाल या नाखुन काटने पर दर्द क्यों नहीं होता?

May 8, 2026

फ्रिज में कब तक रख सकते हैं फ्रूट जूस?

May 8, 2026
अब से इंस्टाग्राम पर भूलकर भी शेयर न करे प्राइवेट चैट, अब आपके हर मैसेज पर होगी मेटा की नजर; बदला ये खास नियम

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

अब से इंस्टाग्राम पर भूलकर भी शेयर न करे प्राइवेट चैट, अब आपके हर मैसेज पर होगी मेटा की नजर; बदला ये खास नियम
अब से इंस्टाग्राम पर भूलकर भी शेयर न करे प्राइवेट चैट, अब आपके हर मैसेज पर होगी मेटा की नजर; बदला ये खास नियम
अब से इंस्टाग्राम पर भूलकर भी शेयर न करे प्राइवेट चैट, अब आपके हर मैसेज पर होगी मेटा की नजर; बदला ये खास नियम
अब से इंस्टाग्राम पर भूलकर भी शेयर न करे प्राइवेट चैट, अब आपके हर मैसेज पर होगी मेटा की नजर; बदला ये खास नियम