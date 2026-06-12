इंस्टाग्राम पर आया Instagram Plus फीचर, प्रोफाइल दिखेगी धांसू; जानें सब्सक्रिप्शन का दाम और इसके फायदे?

Instagram Plus Features: इंस्टाग्राम प्लस एक प्रीमियम अपग्रेड है, जो लोगों को ऐप के अंदर ज्यादा कंट्रोल, बेहतर कस्टमाइजेशन और एडवांस फीचर्स देता है. इसमें आपको प्राइवेसी से जुड़े टूल्स, स्टोरी एनालिटिक्स और प्रोफाइल पर्सनलाइजेशन जैसी सुविधाएं मिलती हैं. ये सर्विस उन लोगों के लिए बनाई गई है जो अपने इंस्टाग्राम एक्सपीरियंस को नॉर्मल उपयोग से आगे बढ़ाना चाहते हैं.

कीमत और सब्सक्रिप्शन डिटेल्स (Instagram Plus Price and Subscription Details)

भारत में Instagram Plus की कीमत लगभग ₹299 प्रति महिने रखी गई है (कुछ देशों में यह करीब $3.99 USD के आसपास हो सकती है).

यूजर इसे कभी भी अपनी ऐप सेटिंग्स से बंद कर सकते हैं.

सब्सक्रिप्शन कैंसिल करने पर कोई चार्ज या पेनल्टी नहीं लगती, लेकिन पहले से भुगतान किए गए महीने की सुविधा उस बिलिंग पीरियड के खत्म होने तक मिलती रहती है. किसी भी स्थिति में आंशिक रिफंड नहीं दिया जाता.

प्राइवेसी और एनालिटिक्स फीचर्स

Instagram Plus में ऐसे टूल दिए गए हैं जो आपकी एक्टिविटी और स्टोरी इंटरैक्शन को और बेहतर तरीके से समझने में मदद करते हैं.

स्टोरी को बिना सामने आए देखना (Story Peek फीचर).

आपकी स्टोरी कितनी बार देखी गई, इसका डेटा.

स्टोरी व्यूअर लिस्ट में यूजर्स को जल्दी खोजने का ऑप्शन

स्टोरी और ऑडियंस एक्सपेंशन फीचर्स

इस अपग्रेड में स्टोरीज और ऑडियंस मैनेजमेंट को ज्यादा पावरफुल बनाया गया है.

स्टोरी की वैधता 24 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे तक.

हर हफ्ते स्टोरी को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रमोशन ऑप्शन.

‘Close Friends’ के अलावा कई कस्टम ऑडियंस लिस्ट बनाने की सुविधा.

इंटरैक्टिव रिएक्शन के लिए एनिमेटेड Super Hearts.

प्रोफाइल कस्टमाइजेशन फीचर्स

Instagram Plus आपके प्रोफाइल को ज्यादा पर्सनल और यूनिक बनाने की सुविधा देता है.

ऐप आइकन को बदलने का ऑप्शन.

बायो में अलग-अलग फॉन्ट्स का इस्तेमाल.

प्रोफाइल पर 6 पोस्ट तक पिन करने की सुविधा.

बिना फीड में दिखे सीधे ग्रिड पर पोस्ट करने का ऑप्शन.

सब्सक्रिप्शन कैसे कैंसिल करें? (How to Cancel Instagram Plus Subscription)

अगर आप Instagram Plus बंद करना चाहते हैं, तो ये स्टेप्स फॉलो करें:

1. Instagram ऐप खोलें और अपना प्रोफाइल खोलें

2. ऊपर दाईं तरफ दिए गए मेन्यू (तीन लाइनें) पर टैप करें

3. Settings & Activity या Creator Tools & Controls में जाएँ

4. Subscriptions सेक्शन खोलें

5. Subscription Details पर क्लिक करें

6. Cancel Subscription चुनें और स्क्रीन पर दिए निर्देश पूरे करें