Instagram Reels: लोगों को इंस्टाग्राम पर कैसे कंटेंट की है लत? Meta ने कर दिया खुलासा

Instagram Reels: भारत में Instagram Reels अब केवल मनोरंजन का साधन नहीं रह गई हैं. पिछले कुछ सालों में ये प्लेटफॉर्म लोगों की डिजिटल लाइफस्टाइल का बड़ा हिस्सा बन चुका है. चाहे फैशन ट्रेंड्स की जानकारी लेनी हो, फिटनेस टिप्स देखनी हों या फिर किसी नए प्रोडक्ट के बारे में जानना हो, लाखों भारतीय अब Reels के जरिए नई चीजें खोज रहे हैं. हाल ही में सामने आई एक रिपोर्ट ने भारतीय यूजर्स की बदलती पसंद और Reels के बढ़ते प्रभाव को उजागर किया है.

ये रिसर्च एजेंसी IPSOS द्वारा किया गया, जिसमें देशभर के 23 शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के 4,000 से ज्यादा लोगों को शामिल किया गया. सर्वे का उद्देश्य ये समझना था कि भारतीय यूजर्स किस तरह के वीडियो कंटेंट को सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं और सोशल मीडिया उनकी रोजमर्रा की आदतों को किस तरह प्रभावित कर रहा है.

ब्यूटी और फैशन कंटेंट सबसे ज्यादा चलता

रिपोर्ट के अनुसार, ब्यूटी, मेकअप, फैशन और नए ट्रेंड्स से जुड़ी Reels भारतीय लोगों के बीच सबसे ज्यादा पसंद की जा रही हैं. सर्वे में शामिल 52 प्रतिशत लोगों ने बताया कि वे इस तरह के कंटेंट के साथ सबसे ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं. इससे साफ होता है कि सोशल मीडिया अब फैशन और पर्सनल स्टाइल की जानकारी पाने का एक बड़ा माध्यम बन चुका है.

लाइफस्टाइल और फिटनेस कंटेंट की बढ़ती मांग

फैशन के बाद लाइफस्टाइल और फिटनेस से जुड़े वीडियो दूसरी सबसे लोकप्रिय कैटेगरी के रूप में सामने आए. लगभग 42 प्रतिशत यूजर्स ने ऐसे कंटेंट में रुचि दिखाई. ये ट्रेंड दिखाता है कि लोग अब स्वस्थ जीवनशैली, वर्कआउट रूटीन और वेलनेस से जुड़ी जानकारी के लिए भी रील्स का सहारा ले रहे हैं.

कॉमेडी, स्पोर्ट्स और ट्रैवल वीडियो भी पसंदीदा

मनोरंजन से जुड़े कंटेंट की लोकप्रियता भी बरकरार है. रिपोर्ट के मुताबिक, कॉमेडी वीडियो को 39 प्रतिशत एंगेजमेंट मिला, जबकि स्पोर्ट्स कंटेंट को 38 प्रतिशत और ट्रैवल से जुड़ी Reels को 37 प्रतिशत लोगों ने पसंद किया. इससे पता चलता है कि लोग केवल मनोरंजन ही नहीं, बल्कि नई जगहों और अनुभवों से जुड़ी जानकारी में भी दिलचस्पी रखते हैं.

Gen Z के बीच सबसे ज्यादा लोकप्रिय

युवा वर्ग, खासकर Gen Z यूजर्स, Reels के सबसे बड़े दर्शक बनकर उभरे हैं. अध्ययन के अनुसार, 84 प्रतिशत Gen Z यूजर्स नए ब्रांड और प्रोडक्ट्स की खोज Meta के प्लेटफॉर्म्स के जरिए करते हैं. इसके अलावा, 89 प्रतिशत युवा हर दिन Instagram Reels देखते हैं, जो इस प्लेटफॉर्म की मजबूत पकड़ को दर्शाता है.

ग्रामीण भारत में भी तेजी से बढ़ रही पहुंच

Reels का प्रभाव अब केवल महानगरों और बड़े शहरों तक सीमित नहीं है. ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है. सर्वे में शामिल 73 प्रतिशत ग्रामीण यूजर्स ने बताया कि वे नए ब्रांड और उत्पादों की जानकारी के लिए Meta के प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करते हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, 94 प्रतिशत ग्रामीण इंटरनेट यूजर्स रोजाना वीडियो कंटेंट देखते हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह आंकड़ा 98 प्रतिशत तक पहुंच जाता है.