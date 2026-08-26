Instagram Grey Tick: ग्रे टिक आते ही घटने लगी Reels की रीच? अपडेट से क्यों परेशान हैं यूजर्स, जानें क्या है सच

Instagram Grey Tick: इंस्टाग्राम को लेकर इन दिनों यूजर्स में चर्चा काफी तेज है. आजकल इंस्टाग्राम एक बड़ा विषय बना हुआ है. दरअसल, कई लोगों को अपने प्रोफाइल पर नाम या यूजरनेम के पास हल्का-सा Grey Tick यानी ग्रे चेकमार्क दिखाई दे रहा है. कई यूजर्स इसे लेकर कंफ्यूज हैं और कह रहे हैं कि इस नए बदलाव के आ जाने के बाद से उनके पेज व्यूज में एक गिरावट देखने को मिल रही है. इसके सामने आते ही सोशल मीडिया पर एक और सवाल तेजी से उठने लगा है क्या ग्रे टिक आने के बाद इस्टाग्राम रील्स और पोस्ट की रीच कम हो गई है?

क्या यह नया वेरिफिकेशन बैज है या इसका रीच घटने से कोई नाता है. यूजर्स का इसको लेकर दावा है कि उनके प्रोफाइल पर ग्रे टिक दिखाई देने के बाद Reels की रीच और वीडियो व्यूज पहले के मुकाबले कम हो गए हैं. चलिए जानते हैं आखिर क्या है इसके पीछे की सच्चाई.

क्या Grey Tick कोई नया वेरिफिकेशन बैज है?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह मेटा वेरिफाइड सब्सक्रिप्शन के लिए दिया गया एक सिंबल है. देखा जाए तो इसका मतलब यह है कि आपका अकाउंट पेड वेरिफिकेशन के लिए सही है. यह ग्रे टिक कोई आधिकारिक वेरिफिकेशन बैज नहीं है. जब कोई यूजर इस टिक पर टैप करता है, तो उसे मेटा वेरिफाइड प्लान लेने का ऑप्शन दिखाई देता है. जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ऐसे में आपकी प्रोफाइल पर सामान्य नीला टिक मिल जाता है. देखा जाए तो इसे एक तरह का Instagram Prompt माना जा रहा है. कुछ क्रिएटर्स सोच रहे हैं कि यह टिक उनके यूजर्स को भी देखने के लिए मिल रहा होगा.

क्या वाकई ग्रे टिक से कम ही रही है रीच?