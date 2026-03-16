Gen Z को लगा झटका, बंद हो रहा इंस्टाग्राम का एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन, ऐसे करें अपनी चैट्स को सिक्योर

Instagram end to end encryption: इंस्टाग्राम अपने चैट सिस्टम में बड़ा बदलाव करने वाला है. मई 8 के बाद एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन (E2EE) काम नहीं करेगा. इसका मतलब ये है कि मई 9 से, Meta तकनीकी तौर पर आपके इंस्टाग्राम मैसेज पढ़ या सुन सकता है. इससे आपकी निजी बातचीत की सेफटी पहले जैसी नहीं रहेगी.

एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन क्या है और क्यों जरूरी है

एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन (E2EE) एक सेफटी फीचर है, जो आपकी चैट्स को बाहरी लोगों से सेफ रखता है. इंस्टाग्राम के अनुसार, E2EE ये सुनिश्चित करता है कि ‘केवल आप और आपके चैट के साथी ही भेजी गई जानकारी देख या सुन सकते हैं और कोई भी अन्य व्यक्ति, यहां तक कि Meta भी नहीं’.

पहले Meta ने इसे अपने प्लेटफॉर्म्स जैसे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम में एक मेन सेफटी फीचर के रूप में प्रचारित किया था. लेकिन अब इंस्टाग्राम ने इसे हटाने का फैसला किया है.

8 मई 2026 से पहले चैट्स सेफ रखने के तरीके

1. एन्क्रिप्टेड चैट शुरू करें: अपनी इनबॉक्स में जाएं, उस व्यक्ति की चैट खोलें, नाम पर टैप करें और ‘एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन का उपयोग करें’ चुनें.

2. Vanish Mode का उपयोग करें: चैट में ऊपर स्वाइप करके ऐसे मैसेज भेजें जो देखे जाने के बाद खुद ही गायब हो जाएं.

3. सेफ स्टोरेज: Instagram आपको E2EE चैट्स का बैकअप सेफ स्टोर में करने का ऑप्शन देता है. इसे चालू करने के लिए Settings > Messages and Story Replies > Turn on Secure Storage पर जाएं और PIN बनाएं.

एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन का अंत

Instagram ने बिना बड़े नोटिस के अपनी हेल्प पेज को अपडेट किया है. अब पेज पर साफ लिखा है कि 8 मई के बाद E2EE सपोर्ट नहीं होगा. Meta ने ये भी बताया कि ‘बहुत कम लोग’ अपने DMs में E2EE का इस्तेमाल कर रहे थे.

अगर आपके चैट्स इस बदलाव से प्रभावित होते हैं, तो इंस्टाग्राम आपको ये बताएगा कि कैसे आप जरूरी मैसेज या मीडिया डाउनलोड कर सकते हैं. 9 मई के बाद, Meta और कोई भी सरकारी एजेंसी जो डेटा मांगती है, वे आपके इंस्टाग्राम कम्युनिकेशन तक पहुंच सकते हैं.