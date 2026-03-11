Home > टेक - ऑटो > Instagram down: डाउन हो गया था इंस्टाग्राम, ठम गई थी Gen-Z की सांसे, 12,000 से ज्यादा लोगों ने की शिकायतें

Instagram down: डाउन हो गया था इंस्टाग्राम, ठम गई थी Gen-Z की सांसे, 12,000 से ज्यादा लोगों ने की शिकायतें

Instagram down: इंस्टाग्राम एक ऐसा ऐप है जिसे ज्यादातर लोग चलाते हैं और अगर ये एक दम से बंद हो जाए तो लोग बौखला जाते हैं. ऐसा ही कुछ आज हुआ था. आइए जानते हैं पूरा मामला-

By: sanskritij jaipuria | Published: March 11, 2026 11:06:43 AM IST

instagram down today
instagram down today


Instagram down: इंस्टाग्राम इस समय तकनीकी दिक्कतों का सामना कर रहा है, जिससे कई उपयोगकर्ता ऐप का सही तरीके से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं. लोग अपनी फीड लोड करने, पोस्ट देखने और अन्य मेन फीचर्स का उपयोग करने में समस्या बता रहे हैं. ये समस्या प्लेटफॉर्म के कई हिस्सों को प्रभावित कर रही है.

रियल-टाइम आउटेज ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म Downdetector के अनुसार, 11 मार्च को इंस्टाग्राम से जुड़ी शिकायतें तेजी से बढ़ने लगीं. लोगों की संख्या में अचानक वृद्धि हुई, जिससे पता चलता है कि ये समस्या केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है बल्कि कई क्षेत्रों को प्रभावित कर रही है.

 लोगों को हो रही आम समस्याएं

शिकायतों का सबसे बड़ा हिस्सा, लगभग 74%, सीधे इंस्टाग्राम ऐप से जुड़ा है. कई लोगों का कहना है कि ऐप ठीक से लोड नहीं हो रहा या ब्राउज करते समय प्रतिक्रिया देना बंद कर देता है. लगभग 18% लोग कनेक्शन से जुड़ी समस्या बता रहे हैं, यानी ऐप इंस्टाग्राम के सर्वर से सही तरीके से कनेक्ट नहीं हो पा रहा. इससे उनके लिए फीड रिफ्रेश करना या प्रोफाइल खोलना मुश्किल हो गया है.

एक छोटा हिस्सा, लगभग 4%, केवल फीड या टाइमलाइन से जुड़ी समस्याओं की रिपोर्ट कर रहा है, जहां पोस्ट लोड नहीं हो रही या बहुत देर से दिखाई दे रही हैं. ऑनलाइन प्रतिक्रियाएं इस बात को दर्शाती हैं कि लोग परेशान हैं. कुछ लोगों का कहना है कि ऐप अचानक बंद हो गया, जबकि दूसरों को पोस्ट, स्टोरीज या इमेजेज देखने में समस्या हो रही है. कई लोग प्रोफाइल खोलने या कंटेंट के साथ इंटरैक्ट करने में भी एरर का सामना कर रहे हैं.

 आउटेज का समय 

Downdetector के ग्राफ के अनुसार, समस्याएं सुबह जल्दी शुरू हुईं और लगभग 9:15 AM के आसपास एक बड़ा spike देखा गया. उस समय 12,000 से अधिक रिपोर्ट दर्ज की गईं, जो सामान्य संख्या 23 रिपोर्ट से कहीं ज्यादा थी.

शिकायतों में अचानक वृद्धि बताती है कि आउटेज spike से थोड़ी पहले शुरू हुआ और जैसे-जैसे अधिक लोग इंस्टाग्राम का उपयोग करने लगे, ये तेजी से फैल गया. रिपोर्ट से पता चलता है कि ये समस्या केवल एक जगह तक सीमित नहीं है, बल्कि कई क्षेत्रों को प्रभावित कर रही है.

 आधिकारिक प्रतिक्रिया

अब तक, इंस्टाग्राम ने इस आउटेज पर कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया है. लोग Downdetector और प्लेटफार्म के आधिकारिक सोशल मीडिया चैनल्स पर नजर बनाए हुए हैं ताकि ये पता चल सके कि सामान्य सेवा कब बहाल होगी.

 

