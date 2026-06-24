Home > टेक - ऑटो > Instagram Down: न रील चली, न फीड खुली…अचानक डाउन हुआ Instagram, लोगों में मची हलचल; जानें क्या है वजह

Instagram Down: न रील चली, न फीड खुली…अचानक डाउन हुआ Instagram, लोगों में मची हलचल; जानें क्या है वजह

Instagram Down: अमेरिका में Instagram अचानक डाउन हो गया, जिससे हजारों यूजर्स को फीड लोडिंग और ऐप एक्सेस में दिक्कत हुई. Meta ने अभी तक आउटेज को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है.

By: Sanskriti Jaipuria | Published: June 24, 2026 6:37:26 AM IST

Instagram Down: न रील चली, न फीड खुली…अचानक डाउन हुआ Instagram, लोगों में मची हलचल; जानें क्या है वजह


Instagram Down: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Instagram मंगलवार शाम अचानक तकनीकी दिक्कतों का शिकार हो गया, जिससे अमेरिका के हजारों यूजर्स प्रभावित हुए. बड़ी संख्या में लोगों ने शिकायत की कि उनका फीड लोड नहीं हो रहा है, पोस्ट दिखाई नहीं दे रही हैं और ऐप सामान्य रूप से काम नहीं कर रहा है. इस समस्या के चलते कई यूजर्स सोशल मीडिया पर अपनी चिंता साझा करते नजर आए. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसका असर भारत पर नहीं पड़ा है. अभी तक भारत में  इंस्टाग्राम डाउन होने की कोई भी शिकायत नहीं आई है.

 Downdetector पर बढ़ीं शिकायतें

आउटेज ट्रैकिंग वेबसाइट Downdetector के अनुसार, भारतीय समयानुसार देर रात और अमेरिकी समयानुसार शाम करीब 5:15 बजे से समस्याओं की रिपोर्ट सामने आनी शुरू हुईं. अगले आधे घंटे के भीतर शिकायतों की संख्या तेजी से बढ़ी और 10,000 से ज्यादा यूजर्स ने Instagram में दिक्कत होने की जानकारी दी. कुछ लोगों ने Facebook तक पहुंचने में भी परेशानी की बात कही.

You Might Be Interested In

खबर अपडेट हो रही..

  

Tags: facebook downInstagram downInstagram Down in united stateinstagram news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बंदिनी की संतू बनीं मां, इंस्टाग्राम पर साझा कि लाडली...

June 23, 2026

अंशुला कपूर का ग्लैमरस Pre-Bridal लुक!

June 23, 2026

गर्मियों में स्किन को कैसे रखें हेल्दी?

June 23, 2026

अयोध्या के 5 दर्शनीय धार्मिक स्थल

June 23, 2026

ज्यादा मेथी खाने के नुकसान

June 23, 2026

स्किन चमकाने वाले 7 जादुई ‘ग्लो शॉट्स’, महंगी क्रीम से...

June 23, 2026
Instagram Down: न रील चली, न फीड खुली…अचानक डाउन हुआ Instagram, लोगों में मची हलचल; जानें क्या है वजह

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Instagram Down: न रील चली, न फीड खुली…अचानक डाउन हुआ Instagram, लोगों में मची हलचल; जानें क्या है वजह
Instagram Down: न रील चली, न फीड खुली…अचानक डाउन हुआ Instagram, लोगों में मची हलचल; जानें क्या है वजह
Instagram Down: न रील चली, न फीड खुली…अचानक डाउन हुआ Instagram, लोगों में मची हलचल; जानें क्या है वजह
Instagram Down: न रील चली, न फीड खुली…अचानक डाउन हुआ Instagram, लोगों में मची हलचल; जानें क्या है वजह