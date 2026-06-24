Instagram Down: न रील चली, न फीड खुली…अचानक डाउन हुआ Instagram, लोगों में मची हलचल; जानें क्या है वजह

Instagram Down: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Instagram मंगलवार शाम अचानक तकनीकी दिक्कतों का शिकार हो गया, जिससे अमेरिका के हजारों यूजर्स प्रभावित हुए. बड़ी संख्या में लोगों ने शिकायत की कि उनका फीड लोड नहीं हो रहा है, पोस्ट दिखाई नहीं दे रही हैं और ऐप सामान्य रूप से काम नहीं कर रहा है. इस समस्या के चलते कई यूजर्स सोशल मीडिया पर अपनी चिंता साझा करते नजर आए. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसका असर भारत पर नहीं पड़ा है. अभी तक भारत में इंस्टाग्राम डाउन होने की कोई भी शिकायत नहीं आई है.

Downdetector पर बढ़ीं शिकायतें

आउटेज ट्रैकिंग वेबसाइट Downdetector के अनुसार, भारतीय समयानुसार देर रात और अमेरिकी समयानुसार शाम करीब 5:15 बजे से समस्याओं की रिपोर्ट सामने आनी शुरू हुईं. अगले आधे घंटे के भीतर शिकायतों की संख्या तेजी से बढ़ी और 10,000 से ज्यादा यूजर्स ने Instagram में दिक्कत होने की जानकारी दी. कुछ लोगों ने Facebook तक पहुंचने में भी परेशानी की बात कही.

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