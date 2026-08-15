Instagram: इंस्टाग्राम का सबसे बड़ा बदलाव! 10 साल बाद बदला वर्डमार्क; हैरान हैं यूजर्स

Instagram: इंस्टाग्राम ने सालों बाद एक ऐसा बदलाव किया है जिसकी उम्मीद नहीं थी. हर कोई इस नए बदलाव को देखकर हैरान है. गुरुवार को मेटा ने इंस्टाग्राम का नया वर्डमार्क लोगो पेश किया. इस बदलाव की घोषणा इंस्टाग्राम के हेड एडम मोसेरी ने इंस्टाग्राम और थ्रेड्स, दोनों पर की. टेकक्रंच के अनुसार, उन्होंने नए लोगो को “ज़्यादा शार्प और मॉडर्न” बताया, साथ ही ओरिजिनल लोगो की झलक और सादगी को भी बनाए रखा.

कैसा है नया वोर्डमार्क

नए वर्डमार्क में वही जानी-पहचानी स्क्रिप्ट स्टाइल है, लेकिन अक्षरों के आकार को नए सिरे से बनाया गया है. इंस्टाग्राम ने पिछली बार 2016 में अपना डिज़ाइन अपडेट किया था, जब कंपनी ने रेनबो स्ट्राइप वाले क्लासिक ब्राउन कैमरे को छोड़कर रंगीन पिंक ग्रेडिएंट वाला लोगो अपनाया था, जो आज भी इसका आइकन बना हुआ है.

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10 साल बाद बदला वोर्डमार्क

इंस्टाग्राम के हेड एडम मोसेरी ने प्लेटफ़ॉर्म पर एक पोस्ट में लिखा, “ऐप के ऊपर दिखने वाला वर्डमार्क 10 साल से नहीं बदला था, इसलिए इसे नया रूप देने का समय आ गया था. यह साफ़-सुथरा और मॉडर्न है, जिसमें ओरिजिनल लोगो की झलक और वह सादगी व कारीगरी भी है जिसने इसे हमेशा इंस्टाग्राम बनाए रखा है.” कुछ लोगों को यह पसंद आया, जबकि कई लोगों को यह निराशाजनक लगा. कई लोगों ने मज़ाक में कहा कि “r” के लिए इस्तेमाल किए गए फ़ॉन्ट के आकार की वजह से अब लोगो ऐसा लगता है जैसे “Instagzam” लिखा हो.

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