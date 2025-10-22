₹6 लाख से कम में मिल रही है 7-सीटर कार – दमदार फीचर्स के साथ! 20KM माइलेज, 360° कैमरा, BIG स्क्रीन – नाम जानकर चौंक जाएंगे!

Indias Cheapest 7 Seater Car : भारत तेजी से बढ़ता हुआ ऑटोमोबाइल मार्केट है, जहां हर साल लाखों कारें बिकती हैं. चाहे छोटी कार हो या बड़ी SUV, यहां हर तरह के वाहन उपलब्ध हैं. यदि आप एक 7-सीटर कार खरीदने की सोच रहे हैं जो आपकी जेब पर भारी न पड़े, तो ये लेख आपके लिए बेहद मददगार साबित होगा. भारत की सबसे सस्ती 7-सीटर कार आपको सोचने पर मजबूर कर सकती है, क्योंकि ये कोई मारुति एर्टिगा या महिंद्रा बोलेरो नहीं बल्कि Renault Triber है.

Renault Triber की कीमत

Renault Triber की कीमत एक्स-शोरूम 5.76 लाख रुपये से लेकर 8.60 लाख रुपये के बीच है. ये कार कुल 7 वेरिएंट्स में उपलब्ध है. सीधे मुकाबले में Maruti Ertiga आती है, जो बेहतर इंजन और ज्यादा स्पेस प्रदान करती है, लेकिन कीमत में Triber सस्ती है.

इंजन और माइलेज

Renault Triber में 1.0 लीटर, 3-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन लगा है, जो 72 हॉर्सपावर और 96 Nm टॉर्क देता है. ये इंजन 5-स्पीड मैनुअल या AMT (ऑटोमेटेड मैन्युअल ट्रांसमिशन) के साथ आता है. मैनुअल वेरिएंट्स में CNG किट लगवाने का ऑप्शन भी है, जिससे आप 20 किलोमीटर प्रति किलोग्राम से अधिक माइलेज प्राप्त कर सकते हैं.

Renault Triber की खासियतें

Renault Triber के केबिन को पूरी तरह से नया रूप दिया गया है. इसमें ब्लैक और बेज रंग के नए upholsteries, बेहतर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 8-इंच टचस्क्रीन जिसमें Apple CarPlay और Android Auto सपोर्ट है, प्श-बटन स्टार्ट/स्टॉप और वायरलेस फोन चार्जिंग जैसे फीचर्स शामिल हैं. इसके अलावा दूसरी और तीसरी पंक्ति दोनों में रियर AC वेंट्स भी उपलब्ध हैं, जिससे पूरे परिवार को आरामदायक ड्राइव का एक्सपीरिएंस मिलता है. नई 15-इंच की अलॉय व्हील्स और ग्लॉस ब्लैक डोर हैंडल भी इसकी खूबसूरती बढ़ाते हैं.

सेफटी फीचर्स

सेफटी के मामले में Renault Triber ने अपने पुराने मॉडल से काफी सुधार किया है. इसमें अब 6 एयरबैग्स दिए गए हैं, जबकि पहले केवल दो एयरबैग्स मिलते थे. इसके अलावा, 360 डिग्री कैमरा और फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी इसमें स्टैंडर्ड हैं, जो पार्किंग को आसान और सेफ बनाते हैं.

Renault Triber की कमियां

हालांकि Triber कई फायदे देता है, पर इसके कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं. इसका इंजन थोड़ा कमजोर लगता है, खासकर जब पूरी कार लोड होती है. AMT ट्रांसमिशन की परफॉर्मेंस धीमी है. कार के इंटीरियर की क्वालिटी बेसिक है और लंबी यात्राओं या फुल लोड पर आराम कम मिलता है.

यदि आप एक बजट-फ्रेंडली, 7-सीटर कार की तलाश में हैं जो शहर में चलाने के लिए सही हो, तो Renault Triber एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकती है. हालांकि इसमें कुछ सीमाएं जरूर हैं, लेकिन इसकी कीमत, फीचर्स और क्षमता इसे काफी लोगों के लिए आकर्षक बनाती है.