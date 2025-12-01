ऑटो सेक्टर में बंपर धमाका, नवंबर में कंपनियों ने तोड़े सारे रिकॉर्ड; जानें किस ऑटोमेकर कंपनी की बिकी सबसे ज्यादा कारें?

India auto sales November 2025: भारत की बड़ी ऑटोमेकर कंपनियों ने नवंबर 2025 को घरेलू और एक्सपोर्ट मार्केट में ज़बरदस्त बिक्री के साथ अच्छे नोट पर बंद किया. GST में कटौती, त्योहारों का माहौल, बढ़ते एक्सपोर्ट और प्रीमियम और इलेक्ट्रिक मॉडल की तरफ लगातार झुकाव की वजह से यह अच्छा परफॉर्मेंस इस सेक्टर की मजबूत रिकवरी की राह को दिखाता है.

इस ऑटोमेकर कंपनी की बिकी सबसे ज्यादा कारें

मारुति सुजुकी ने 229,021 यूनिट्स की अब तक की सबसे ज़्यादा महीने की बिक्री के साथ लीड किया, जिसमें 174,593 घरेलू यूनिट्स, दूसरे OEM को सप्लाई की गई 8,371 यूनिट्स और रिकॉर्ड 46,057 यूनिट्स एक्सपोर्ट की गईं. यह नवंबर 2024 में 181,531 यूनिट्स से एक बड़ी छलांग थी, जिसमें घरेलू पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री साल-दर-साल 141,312 से बढ़कर 170,971 यूनिट्स हो गई.

अप्रैल-नवंबर FY26 के समय में, मारुति की कुल बिक्री 1,528,650 यूनिट्स रही, जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर भारत की बढ़ती अहमियत को दिखाती है. मारुति के अधिकारियों ने बताया कि त्योहारों के मौसम के बाद भी डिमांड इतनी ज़्यादा है कि प्रोडक्शन टीमें छुट्टियों में भी इसे पूरा करने के लिए काम कर रही हैं. कंपनी का छोटी कार सेगमेंट 18.9% बढ़ा, जबकि यूटिलिटी गाड़ियों में 22.9% की बढ़ोतरी हुई.

GST 2.0 सुधारों से मिला फायदा

हुंडई मोटर इंडिया ने कुल 66,840 यूनिट्स की बिक्री की, जो साल-दर-साल 9.1% ज़्यादा है, जिसमें 50,340 घरेलू और 16,500 एक्सपोर्ट की गई यूनिट्स शामिल हैं — एक्सपोर्ट की गई यूनिट्स में लगभग 27% की बढ़ोतरी हुई. होलटाइम डायरेक्टर और COO तरुण गर्ग ने इस बढ़ोतरी का क्रेडिट GST 2.0 सुधारों को दिया और ब्रांड की भारत की पहली सॉफ्टवेयर-डिफाइंड SUV, बिल्कुल नई हुंडई वेन्यू की सफलता पर ज़ोर दिया, जिसने एक महीने के अंदर 32,000+ बुकिंग हासिल कीं.

टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स ने 59,199 यूनिट्स की बिक्री की, जो पिछले साल से 25.6% की ज़बरदस्त बढ़ोतरी है. EVs समेत घरेलू PV सेल्स 22% बढ़कर 57,436 यूनिट्स हो गईं, जबकि इंटरनेशनल बिज़नेस 54 से बढ़कर 1,763 यूनिट्स हो गया. कंपनी की EV सेल्स 52.1% बढ़कर 7,911 यूनिट्स हो गईं, जिससे इलेक्ट्रिफाइड मॉडल्स के लिए कस्टमर्स की बढ़ती पसंद को और मज़बूती मिली.

Nothing OS 4.0 का आया धमाकेदार अपडेट! Phone 3a यूजर्स को मिले इतने सारे नए फीचर्स, अभी चेक करें लिस्ट

टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने नवंबर 2024 से 28% ज़्यादा, 33,752 यूनिट्स रिकॉर्ड कीं. घरेलू सेल्स 30,085 यूनिट्स तक पहुंच गईं, जबकि एक्सपोर्ट 3,667 यूनिट्स रहा. वाइस प्रेसिडेंट वरिंदर वाधवा ने कहा कि GST सुधारों की मदद से त्योहारों के मौसम ने मज़बूत रफ़्तार बनाए रखने में मदद की. अर्बन क्रूज़र हाइडर एयरो एडिशन और फॉर्च्यूनर लीडर एडिशन जैसे नए लॉन्च ने डिमांड को और बढ़ाया.

तेजी से बढ़ रहा है भारत का ऑटो सेक्टर

इंडस्ट्री के एडिशनल डेटा से पता चला कि महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाटा मोटर्स दोनों ने 22% ग्रोथ दर्ज की, जबकि हुंडई ने 4.3% की ग्रोथ की. ये मैन्युफैक्चरर मिलकर भारत के पैसेंजर व्हीकल मार्केट का 80% से ज़्यादा हिस्सा बनाते हैं. प्रीमियम मॉडलों के लिए उपभोक्ता अपग्रेड, सहायक कर सुधारों – जिसमें एसयूवी पर जीएसटी में 50% से 40% और छोटी कारों पर 28% से 18% की कटौती शामिल है – और बढ़ते निर्यात के साथ, भारत का मोटर वाहन क्षेत्र वर्ष के अंत में उच्च विकास पथ पर चल रहा है.

मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के लिए नए नियम, क्यों WhatsApp Web यूजर्स को हर 6 घंटे में करना होगा लॉगआउट