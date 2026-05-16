Indian Railways Seat Confirmation: बुकिंग से पहले ही पता चलेगी कंफर्म सीट, यात्रियों को मिल पाएगी सटीक जानकारी

Railway Rules: भारत में ट्रेन एक ऐसा साधन है, जिसे रोजाना लाखों लोग अपनी यात्रा को सफल बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं. हर दिन लाखों लोग नौकरी, पढ़ाई, व्यापार और इलाज कराने के लिए लोग ट्रेन का सफर करना ज्यादा पसंद करते हैं. लेकिन, कई बार टिकट लेने के बाद भी ट्रेन में सीट कंफर्म नहीं हो पाती है. इससे यात्रियों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है. यात्रियों को अक्सर टिकट बुक करने के बाद लंबी वेटिंग लिस्ट का सामना करना पड़ता है, लेकिन कई बार टिकट कंफर्म नहीं हो पाती है.

यात्रियों को कंफर्म टिकट नहीं हो पाने के चलते रेल मंत्रालय ने एक नई ऐप को लॉन्च किया है. इसके लिए आपको ट्रेन का चार्ट बनने का इंतजार नहीं करना है बल्कि, इससे आपको पहले ही पता लग जाएगा कि आपकी टिकट कंफर्म हुई है या नहीं.

इस आप से चलेगा स्टेटस का पता

टिकट कंफर्म नहीं होने या फिर होने का पता चलने के लिए आप RailOne ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं. यह ऐप आपको तब भी बता देगा जब आप वेटिंग टिकट कराने जा रहे हैं और टिकट कंफर्म होगा या नहीं इस बात की जानकारी मिल सकेगी. जानकारी के मुताबिक इस ऐप की एक्यूरेसी बढ़कर पूरे 94% तक पहुंच गई है. यानि आपकी टिकट बुकिंग के कंफर्म होने की जानकारी का पता 94 फीसदी तक रहता है. इस ऐप का जरिए आप जनरल की टिकट भी ले सकेंगे. यह ऐप यात्रियों के लिए ऑल-इन-वन टूल की तरह काम करता है.

यात्रियों को मिली बड़ी राहत

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रेलवे ने इस ऐप को लॉन्च करके यात्रियों को बड़ी सुविधा और राहत दी है. अब यात्रियों को टिकट बुकिंग करने या फिर टिकट का स्टेटस चेक करने के लिए किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा. इस ऐप के जरिए जनरल टिकट बुक करते हैं, तो आपको किराये पर 3% की सीधी छूट भी मिल रही है. इससे आप आसानी से अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं.