Indian Railway Rules: रात 10 बजे के बाद टीटीई चेक नहीं कर सकता आपके टिकट, जान लें अपना अधिकार

Indian Railway Rules: भारत में रेलवे लाखों-करोड़ों यात्रियों की रोजाना यात्रा का प्रमुख साधन है। सुरक्षा, समयबद्धता और सुविधा को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे समय-समय पर नियमों में बदलाव करता रहता है। इन्हीं नियमों में एक बेहद अहम नियम है रात में टिकट चेकिंग से जुड़ा। बहुत से यात्री यह नहीं जानते कि रात 10 बजे के बाद टीटीई (TTE) टिकट चेक नहीं कर सकता, और यह उनके अधिकारों में आता है।

रात 10 बजे के बाद टीटीई टिकट चेक नहीं कर सकता

रेलवे नियमों के अनुसार, रात 10 बजे के बाद स्लीपर (SL) और एसी (AC) कोच में यात्रा कर रहे यात्रियों का टिकट चेक नहीं किया जा सकता। यह नियम इस उद्देश्य से बनाया गया है कि यात्री शांति से अपनी नींद पूरी कर सकें और उन्हें बार-बार डिस्टर्ब न किया जाए।

हालांकि, यदि कोई यात्री सफर के दौरान बीच रास्ते में ट्रेन में चढ़ता है, तो टीटीई को टिकट चेक करने की अनुमति होती है। लेकिन बिना किसी ठोस कारण के रात 10 बजे के बाद टिकट जांच करना नियमों के खिलाफ माना जाता है।

अगर कोई टीटीई रात में बार-बार डिस्टर्ब करे या नियमों की अनदेखी करे, तो यात्री रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर इसकी शिकायत कर सकते हैं।

रात में ट्रेन में लागू होते हैं ये अतिरिक्त नियम

टिकट चेकिंग के अलावा भी रेलवे ने रात के समय के लिए कुछ अहम नियम निर्धारित किए हैं:

कोच की मेन लाइटें बंद कर दी जाती हैं, जिससे यात्री आराम से सो सकें। केवल ज़रूरी नाइट लाइट्स जलती रहती हैं।

मोबाइल पर तेज़ आवाज में म्यूज़िक या वीडियो चलाना मना है, खासकर बिना हेडफोन के।

यात्रियों को तेज़ आवाज में बात करने से परहेज़ करने की सलाह दी जाती है, ताकि दूसरे लोगों को नींद में बाधा न हो।

कई ट्रेनों में चार्जिंग पॉइंट रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक बंद कर दिए जाते हैं, ताकि किसी प्रकार की तकनीकी खराबी या आग जैसी दुर्घटनाओं से बचा जा सके।

रात में सफाई कर्मियों की आवाजाही भी बहुत सीमित कर दी जाती है, जिससे यात्री डिस्टर्ब न हों।

अगर आप भारतीय रेलवे से रात में सफर कर रहे हैं, तो यह जानना बेहद जरूरी है कि आपके भी कुछ अधिकार हैं, और रेलवे ने आपकी सुविधा के लिए विशेष नियम बनाए हैं। रात 10 बजे के बाद टिकट चेकिंग नहीं होनी चाहिए, और अगर ऐसा होता है, तो आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि सभी यात्री अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों और एक आरामदायक सफर का अनुभव कर सकें।