Travel without ticket: ट्रेन का टिकट नहीं ले पाए? इमरजेंसी में ऐसे कर सकते हैं सफर, जानिए पूरी जानकारी यहाँ

Indian Railway rules: कई बार आपातकालीन स्थिति में सफर करना पड़ता है। लेकिन बिना टिकट ट्रेन में सफर कैसे करेंगे? आइए जानते हैं उन प्रभावी तरीकों के बारे में, जिससे आप ऐसी समस्या से बच सकते हैं।

Published: September 5, 2025 17:47:29 IST

Train travel: जब जीवन अचानक हम पर भारी पड़ता है और आपातकालीन स्थिति में सफर करना पड़ता है, तब सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि बिना टिकट ट्रेन में सफर कैसे करेंगे? और कई बार ऐसा भी होता है कि स्टेशन पहुँचने से पहले टिकट खरीदने का भी समय नहीं बचता। ऐसी परिस्थिति में परेशान होना आम बात है, लेकिन अब आपको परेशान होने की जरुरत नहीं है। यहाँ आपके लिए हमारे पास इसका हल है। आपको पता होना चाहिए कि रेलवे ने आपात स्थिति के लिए कुछ खास व्यवस्थाएं की हैं जो आपकी यात्रा को आसान बना सकती हैं? फिर आइए जानते हैं उन प्रभावी तरीकों के बारे में जिनसे आप बिना टिकट की चिंता किए अपने प्रियजनों तक आसानी से पहुँच सकते हैं। 

प्लेटफॉर्म टिकट लेकर कर सकते हैं यात्रा

आपको बता दें कि अगर आपके साथ कोई इमरजेंसी स्थिति आ जाती है और ट्रेन का टिकट समय पर नहीं मिलता है तब आप प्लेटफॉर्म टिकट लेकर भी ट्रेन में चढ़ सकते हैं। रेलवे के नियमों के तहत यह मान्य है। लेकिन हाँ इसमें एक शर्त भी है। शर्त यह है कि ट्रेन में चढ़ने के बाद आपको तुरंत टीटीई से मिलना होगा। आपको उसे अपनी आपात स्थिति के बारे में बताना होगा।

ऐसे में वह आपसे पूरा किराया लेगा और जुर्माना जोड़कर आपका टिकट बना देगा। इससे आपकी यात्रा वैध हो जाएगी और आपको भविष्य में किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हालाँकि, ध्यान रखें कि यह तरीका केवल आपातकालीन स्थिति में ही अपनाएँ। अगर आप जानबूझकर झूठ बोलकर ऐसा करते हैं, तो आपको अतिरिक्त जुर्माना देना पड़ सकता है।

आप जनरल टिकट पर भी कर सकते हैं यात्रा

वहीँ अगर आपको अचानक किसी आपात स्थिति में यात्रा करनी पड़े और रिजर्वेशन कराने का समय न बचे, तो जनरल टिकट एक आसान विकल्प है। रेलवे हर ट्रेन में जनरल कोच की सुविधा देता है, जिसमें बिना रिजर्वेशन के यात्रा की जा सकती है। इसके लिए आपको स्टेशन जाकर टिकट खिड़की से जनरल टिकट लेना होगा। आप इसे मोबाइल ऐप से भी खरीद सकते हैं।

जनरल टिकट पर यात्रा करने पर किसी जुर्माने का डर नहीं होता। हालाँकि, इसमें भीड़ ज़्यादा होती है और लंबी दूरी के लिए आरामदायक यात्रा की उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन अगर आपको आपात स्थिति में यात्रा करनी पड़े, तो यह सबसे अच्छा और सुरक्षित विकल्प है।

