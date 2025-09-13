Asia Cup 2025: Ind vs Pak Live मैच देखें Free में, इन प्लान्स के साथ मिलेगा Sony LIV का फ्री सब्सक्रिप्शन

Ind vs Pak Asia Cup 2025 live: एशिया कप 2025 की शुरुआत हो चुकी है और क्रिकेट फैन्स का उत्साह अपने चरम पर है. टूर्नामेंट का पहला मैच अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच खेला गया था. अब सबकी नज़रें उस रोमांचक मुकाबले पर टिकी हैं, जिसका इंतज़ार पूरे साल किया जाता है. जी हां, भारत और पाकिस्तान आमने-सामने होने वाले हैं. यह महामुकाबला 14 सितंबर 2025 को दुबई में खेला जाएगा और फैन्स पहले से ही मैच का लुत्फ उठाने की तैयारी कर रहे हैं.

भारत बनाम पाकिस्तान मैच कहां और कब होगा लाइव?

भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला 14 सितंबर की रात 8 बजे से दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैच का सीधा प्रसारण Sony Sports Channel पर किया जाएगा. वहीं, जो लोग मोबाइल या OTT प्लेटफॉर्म पर देखना चाहते हैं, वे इसे Sony LIV ऐप पर स्ट्रीम कर सकते हैं. हालांकि, इसके लिए Sony LIV का सब्सक्रिप्शन जरूरी होगा.

Sony LIV के सब्सक्रिप्शन प्लान

Sony LIV पर भारत-पाकिस्तान का मैच देखने के लिए अलग-अलग प्लान उपलब्ध हैं. यदि आप केवल मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो इसका एक साल का मोबाइल प्लान ₹699 का है. वहीं, प्रीमियम प्लान भी दो विकल्पों में आता है – एक महीने का ₹399 और एक साल का ₹1499. ये सभी प्लान्स आपको OTT प्लेटफॉर्म पर मैच और बाकी शोज़ देखने की सुविधा देते हैं.

फ्री में कैसे देखें मैच?

अगर आप चाहते हैं कि बिना अतिरिक्त पैसे खर्च किए भारत-पाकिस्तान का मैच मोबाइल पर देखें, तो आपके लिए अच्छी खबर है. देश की प्रमुख टेलीकॉम कंपनियां – जियो, एयरटेल और Vi – अपने कुछ प्रीपेड रिचार्ज प्लान्स के साथ Sony LIV का फ्री सब्सक्रिप्शन दे रही हैं.

जियो का ₹175 वाला प्लान 10GB डेटा और 28 दिन की वैधता के साथ आता है. खास बात यह है कि इस प्लान में Sony LIV समेत 10 OTT प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन मुफ्त मिलता है. एयरटेल का ₹181 वाला डेटा पैक भी शानदार ऑफर देता है. इसमें 15GB डेटा और Airtel Xstream Premium के साथ Sony LIV का एक्सेस शामिल है. वहीं, Vi का ₹95 वाला प्लान 14 दिन की वैधता और 4GB डेटा के साथ आता है, जिसमें Sony LIV का सब्सक्रिप्शन दिया जाता है. इस तरह इन प्लान्स के जरिए आप अपने बजट और सुविधा के अनुसार भारत-पाकिस्तान मैच का मज़ा फ्री में उठा सकते हैं.

क्यों खास है यह मुकाबला?

भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला हर मुकाबला सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं बल्कि दोनों देशों के लिए एक भावनात्मक क्षण होता है. यह खेल लाखों-करोड़ों फैन्स की धड़कनों से जुड़ा होता है. एशिया कप 2025 में यह भिड़ंत खासकर इसलिए भी अहम है क्योंकि दोनों टीमें बेहतरीन फॉर्म में हैं और दोनों के पास स्टार खिलाड़ी मौजूद हैं. ऐसे में यह मैच क्रिकेट इतिहास में एक और यादगार अध्याय जोड़ सकता है.